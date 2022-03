(AGENPARL) – lun 14 marzo 2022 Sicurezza. Bernini (FI): “Taser agli agenti di Bologna, ottima notizia”

“Anche la Polizia di Bologna, da oggi, avrà in dotazione il taser, la pistola a impulsi elettrici, già oggetto di sperimentazione in diverse città d’Italia. Certamente una buona notizia, poiché il potenziamento dell’equipaggiamento dei nostri agenti è sempre stata per noi una priorità. Il taser consentirà agli agenti di intervenire in situazioni ad alto rischio con uno strumento non letale. Questo importante strumento di difesa andrà ad equipaggiare anche Carabinieri e Guardia di Finanza. Un passo in avanti importante, che consentirà alle forze dell’ordine di poter operare ancor meglio e in condizioni di sicurezza, soprattutto in quelle città dove purtroppo gli episodi di criminalità comune e le situazioni che mettono a repentaglio l’ordine pubblico sono sempre più frequenti”.

Lo dichiara Anna Maria Bernini presidente dei senatori di Forza Italia

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica