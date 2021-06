(AGENPARL) – gio 10 giugno 2021 SICUREZZA. BERNINI (FI): “FENOMENO BABY GANG ALLARMANTE, AGIRE SULLA PREVENZIONE”

E’ da tempo immemore ormai che Forza Italia lancia costantemente l’allarme sul fenomeno delle baby gang, che in Emilia-Romagna è diventato oltremodo drammatico. Fa piacere che adesso la Regione si sia decisa a fare qualcosa, dopo quanto accaduto in Riviera nei giorni scorsi. Il tema però è sempre lo stesso: la cronica sottovalutazione dei campanelli d’allarme, che risuonano ormai da anni. Il disagio sociale tra i giovanissimi non è certo una novità degli ultimi tempi; certo, la pandemia altro non ha fatto che aggravare una situazione già preesistente, che non è stata sanata in alcun modo. Non esistono politiche di rieducazione per questi giovani, non esistono percorsi di riabilitazione per coloro che commettono reati. Spesso sono solo segnalati alle Autorità, restando nella assoluta impunità. Nessun lavoro socialmente utile, nessun tentativo di riportarli sulla retta via. La logica del branco che pervade le baby gang è un fatto serissimo e molto pericoloso: c’è bisogno dell’impegno di tutte le forze politiche per una riforma complessiva delle politiche sociali per l’adolescenza. Perché, oltre che sul sistema sanzionatorio, occorre lavorare soprattutto sulla prevenzione: non si può più attendere.

Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia

