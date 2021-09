(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 SICUREZZA. AIMI (FI): “SUBITO SGOMBERO EX OFFICINE REGGIO EMILIA”

Da tempo, in qualità di senatore e coordinatore regionale di Forza Italia, ho chiesto – anche attraverso una specifica interrogazione parlamentare – che si adottino misure urgenti per risolvere i gravissimi problemi di spaccio e criminalità della zona delle ex Officine Reggiane. I cittadini chiedono, giustamente e a gran voce, di ristabilire la legalità in un’area che, in questi anni, è diventata terra di nessuno. Deve essere dato un segnale chiaro, forte e immediato: per questo, rivolgo il mio appello alle Autorità competenti affinché si proceda allo sgombero degli stabili, identificando le persone che vi soggiornano al fine di individuare percorsi e soluzioni per farle uscire dalla situazione di povertà estrema in cui vivono, allontanando e punendo i soggetti socialmente pericolosi. Non è più tempo per le giustificazioni: la sinistra che amministra la Città ha già mostrato tutta la propria incapacità nell’affrontare e gestire una situazione al limite del collasso. Si abbia adesso il coraggio di intervenire con una azione forte e decisa, volta a restituire ai cittadini una zona della Città che per decenni è stata motivo di orgoglio e testimonianza di una importantissima storia lavorativa.

Lo dichiara Enrico Aimi, senatore e coordinatore regionale di Forza Italia

