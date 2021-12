(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 Sicilia: Siracusano (FI), su autorità portuale Augusta-Catania serve discontinuità

“A quanto si apprende, il ministro Giovannini starebbe per procedere alla nomina a presidente dell’autorita portuale di Augusta e Catania dell’attuale segretario, il Comandante di Porto in congedo Attilio Montalto. Se le indiscrezioni fossero confermate, si tratterebbe di una scelta davvero bizzarra, in continuità rispetto agli ultimi disastrosi anni, nei quali il porto di Augusta e con esso una parte importante della Sicilia sono stati malamente trascurati, come ha sottolineato giustamente la collega Stefania Prestigiacomo nei giorni scorsi. Servirebbe, invece, una scelta coraggiosa, che dia discontinuità e che restituisca dignità e speranza ad un territorio speciale, ricco, che chiede opportunità, la possibilità di usufruire dei fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e quella di confrontarsi ad armi pari con le altre realtà produttive e commerciali del Paese”. Così Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia.

