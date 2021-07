(AGENPARL) – Roma, 29 lug 2021 – Incontro tra Matteo Salvini e il coordinatore della Lega in Sicilia, Nino Minardo (segue foto). Al centro del colloquio, in particolare, c’è stata la situazione politica dell’isola dove il partito è in costante crescita. Non a caso, Salvini e Minardo hanno fatto il punto sui possibili nuovi ingressi a livello nazionale, regionale e locale. Ogni decisione, hanno convenuto Salvini e il coordinatore siciliano, sarà presa coinvolgendo dirigenti e territorio. Minardo è già al lavoro sul dossier, con l’obiettivo di rafforzare sempre di più la Lega, aprendo le porte a donne e uomini motivati, capaci e di valore. Salvini, in queste ore impegnato a Roma per la riforma della giustizia, tornerà in Sicilia la settimana prossima. Con Minardo ha parlato anche di fondi europei e dei referendum sulla Giustizia approvati dall’Assemblea Regionale Siciliana.

