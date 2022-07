(AGENPARL) – ven 01 luglio 2022 NOTA STAMPA

SICILIA, DE LUCIA (M5S): FLORIDIA INCARNA VALORI DEL MOVIMENTO, INSTANCABILE LAVORATRICE

ROMA, 1 luglio – “Prima componente della commissione Cultura del Senato e ora sottosegretaria al ministero dell’Istruzione, Barbara Floridia è una lavoratrice instancabile. È l’incarnazione tangibile dei valori forti e concreti del Movimento 5 Stelle: ascolto, disponibilità e amore per il nostro Paese e per la sua terra. Spero davvero che la Sicilia abbia un sussulto e decida di sostenerla. Sono convinta del fatto che Barbara rappresenti il meglio possibile per affrontare le enormi difficoltà di questa regione che, per la verità, è sempre stata al centro della sua attività politica”.

Così la senatrice M5S Danila De Lucia, capogruppo nella commissione Istruzione di Palazzo Madama.

