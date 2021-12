(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 Si concluderà il 23 dicembre il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Giunge al termine il prossimo 23 dicembre l’ultima edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che aveva preso il via lo scorso 1 ottobre. Il Censimento, che ora viene effettuato con cadenza annuale, coinvolge un campione rappresentativo di famiglie e permette di conoscere le caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale.

In questa edizione, nel Comune di Venezia, sono interessate oltre 4mila famiglie, distribuite su tutto il territorio. L’Ufficio comunale di Censimento invita le famiglie che, pur avendo ricevuto dall’Istat la lettera informativa con le credenziali di accesso e vari solleciti per la compilazione del questionario, non abbiano ancora provveduto alla compilazione, ad assolvere a tale obbligo.

L’autocompilazione sarà possibile fino a lunedì 13 dicembre. Nel caso in cui si abbiano difficoltà è possibile avvalersi dell’assistenza degli operatori comunali del CCR, Centro comunale di rilevazione, telefonando al numero 041.041.

Si ricorda inoltre che le famiglie, non rispondenti o parzialmente rispondenti, potranno essere contattate dagli operatori comunali o dai rilevatori per effettuare l’intervista telefonicamente, o al proprio domicilio.

Il termine ultimo per la compilazione dei questionari del Censimento con l’assistenza di un operatore è il 23 dicembre.

Venezia. 10 dicembre 2021

