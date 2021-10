(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 Si conclude la cerimonia di laurea in piazza San Marco: l’assessore Zaccariotto saluta i neo dottori di Ca’ Foscari

Giunge al termine la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea ai neo dottori di tutti i dipartimenti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (sessione estiva 2020/21). Si è tenuta questo pomeggio infatti, sempre in piazza San Marco, la terza e ultima parte delle celebrazioni di laurea, avviate ieri e proseguite stamani, 14 ottobre 2021. E’ spettato all’assessore comunale ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto stavolta portare i saluti e i complimenti dell’Amministrazione comunale e del sindaco di Venezia ai 450 neodottori e alle loro famiglie presenti all’evento.

A precedere il suo intervento quello della rettrice di Ca’ Foscari, Tiziana Lippiello che ha ringraziato, tra gli altri, il Comune per aver reso di nuovo possibile questo rito in presenza. La rettrice ha invitato i neo laureati cafoscarini ad affrontare l’avvenire con senso di responsabilità, verso se stessi, gli altri e l’ambiente. “All’università si trasmettono valori e l’importanza della ricerca” ha affermato.

L’assessore Zaccariotto s’è detta onorata di rappresentare l’Amministrazione in questa cerimonia: “Non poteva esserci luogo più straordinario di piazza San Marco e momento più magico di quello dei 1600 anni di Venezia. Un grande giorno speciale, grazie a Tiziana Lippiello per aver voluto che il rito della consegna dei diplomi tornasse alla normalità per gioirne insieme. Siamo tutti fieri di questa tappa, anche la città stessa oltre ai vostri amici e alle vostre famiglie. Sappiamo quanto sia importante per il nostro Paese e la nostra società. Dobbiamo pensare al domani: affrontatelo con forza, entusiasmo, passione e caparbietà il percorso che avete davanti. Avrà momenti di gioia e forse anche errori, delusioni e inevitabili difficoltà. Il ruolo che le Amministrazioni e la società stessa deve avere è di accompagnarvi assicurandovi una formazione, un ambiente sano, e opportunità di lavoro che non vi facciano mai venir meno la fiducia per andare avanti”.

E’ salito sul palco a testimoniare la sua esperienza anche Simone Canu, 22enne di Bergamo, laureato a Ca’ Foscari in Economia e Commercio, miglior studente italiano della sessione estiva 2020/21, il dottore cioè con la media dei voti più alta del suo gruppo. “E’ una fortuna condividere questo momento con voi. L’istruzione è l’arma più potente per cambiare il mondo, diceva Nelson Mandela. Siamo fortunati perché abbiamo dunque un grande potenziale”. La cerimonia è proseguita con la consegna dei diplomi di laurea e la proclamazione ufficiale.

Venezia, 14 ottobre 2021

