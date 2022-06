Si attende a breve la pubblicazione del bando del Concorso educazione motoria alla primaria. Verifica se sei in possesso dei requisiti, preparati con metodo vincente

lun 20 giugno 2022

Un nuovo reclutamento specifico per l’Insegnamento di Educazione motoria alla primaria. Si prevede una prova scritta e una orale

Il Ministero dell’Istruzione ha già sottoposto al vaglio del CSPI il decreto che disciplinerà i concorsi per l’accesso ai ruoli relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, per cui se ne attende adesso la pubblicazione ufficiale.

L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria è previsto dalla legge n. 234/2021, a decorrere dall’a.s. 2022/23 per le classi quinte e dall’a.s. 2 Requisiti di partecipazione:

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso di 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche più una delle seguenti lauree:

laurea magistrale LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate»

laurea magistrale LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»

laurea magistrale LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie»

titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del DM 9 luglio 2009

analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente

023/24 per le classi quarte.

Se vuoi rivedere il webinar informativo:

“CONCORSO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA. COSA C’E’ DA SAPERE?”

A cura della Prof.ssa Maria Chiara Grigiante

CLICCA QUI

Il numero di posti relativi al nuovo insegnamento sarà definito con apposito decreto ministeriale che, a tal fine, rimodulerà il fabbisogno di organico riguardante tutti i gradi di istruzione.

Per accedere ai posti del suddetto insegnamento, gli aspiranti dovranno partecipare al previsto concorso abilitante. In prima applicazione, la legge n. 234/2021 prevede che la copertura dei posti avvenga con concorso per titoli ed esami abilitante, da bandire negli anni 2022 e 2023.

Qualora le graduatorie del concorso non siano pronte per l’assunzione in ruolo dei docenti, i posti in organico possono essere coperti con personale supplente delle GPS, classi di concorso A-48 e A-49.

Eurosofia leader nella preparazione sta programmando un corso di preparazione per il superamento del concorso, di prossima pubblicazione.

Se desideri conoscere maggiori dettagli sul percorso formativo puoi compilare il form di preadesione (non vincolante) REGISTRANDOTI secondo le indicazioni che troverai al seguente LINK

Il corso sarà articolato come segue:

5 incontri a distanza , in modalità sincrona, per un totale di 10 ore, nel corso dei quali saranno approfonditi gli argomenti previsti dal bando di concorso

1 incontro dedicato alla progettazione didattica efficace della materia , anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali

Un simulatore con una batteria di 250 test a risposta multipla

I materiali utilizzati durante ogni incontro (power point o altri approfondimenti) saranno caricati in piattaforma

Dopo la pubblicazione del decreto sarà possibile prendere visione del percorso formativo di dettaglio e perfezionare la preadesione.

Si precisa, infatti, che attualmente è possibile preaderire, in modo da ricevere tutti gli aggiornamenti e le informazioni necessarie per la partecipazione al concorso e per la preparazione al superamento delle prove.

Domande di partecipazione

Gli aspiranti possono presentare domanda di partecipazione al concorso per una sola regione, a pena di esclusione dalla procedura.

Le domande vanno presentate esclusivamente tramite le apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero.

Il termine per la presentazione delle istanze è di 20 giorni a partire dalla data iniziale indicata nel bando. Qualora il predetto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno non festivo successivo.

I partecipanti al concorso sono tenuti al pagamento di un contributo di segreteria, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.

Il concorso, in via previsionale, dovrebbe prevedere:

Una prova scritta computer base composta da cinquanta quesiti da risolvere nell’arco di 100 minuti, così ripartiti:

quaranta quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato

cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue

cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Una Prova orale, che valuta la padronanza della disciplina, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Affidati alla competenza e all’esperienza pluriennale di Eurosofia. Abbiamo selezionato dei formatori d’eccellenza per supportarti al meglio per l’intero iter concorsuale attraverso videolezioni, simulatori disciplinari, dispense chiare e sintetiche, e consulenze Skype.

Contattaci per una consulenza personalizzata!

Eurosofia: formazione, creatività e passione

SCARICA IL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2021/2022

Iscriviti al nostro Canale di YouTube per vedere i nostri webinar formativi gratuiti.

Per maggiori informazioni:

392 88 25 358

335 87 94 157

335 87 91 130

393 88 77 413

348 43 30 291

Telefono: 091./357

Cellulare e whatsapp:

Scrivi a: <a visita il sito: www.eurosofia.it

#eurosofia #formazioneformatori #preparazioneaiconcorsi #scuola #compartoscuola #infanzia #primaria #sostegno #stem #concorsostraordinarioprecari36mesi #concorsoeducazionemotoriaprimaria