(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 SI ACCENDE IL NATALE AL PARCO COLETTA, STELLA LUMINOSA DI 16 METRI DI LARGHEZZA. MIGLIAIA DI LUCI LED. QUATTORDICI GIOSTRE E DUE TENSOSTRUTTURE PER GLI SPETTACOLI. SINDACO: “NESSUNO CI PUÒ TOGLIERE LE NOSTRE TRADIZIONI”. VICESINDACO LODI: “COMPIMENTO DI LAVORO DI MESI, MASSIMA SICUREZZA PER DIVERTIMENTO DI TUTTI”

Ferrara, 3 dic – Si accendono le luci sul Natale al parco Coletta: ha inaugurato questa sera la prima edizione del Winter park, tra luminarie, la casa di Babbo Natale, quattordici giostre, un campetto dedicato ai bimbi per consentire loro di fare i primi passi sugli sci, chioschi per bevande calde e una tensostruttura di 300 metri quadrati per gli spettacoli, rivolti soprattutto alle famiglie. All’ingresso dell’area (gratuito) a dare il benvenuto a famiglie, turisti, visitatori è una stella cometa luminosa tridimensionale a 12 punte e una coda di 16 metri, alta oltre 6 metri.

Nell’area del parco sono state installate – dall’impresa Paone luminarie di Poggio Renatico – decine di migliaia di led di ultima generazione ad alta luminosità, con effetti dinamici. Nel viale centrale – tra gli altri – dall’alto scendono le luci snowfall (effetto caduta neve). Gli addobbi interessano circa 20 alberi e raggiungono anche i 30 metri.

Al taglio del nastro – questa sera – il sindaco Alan Fabbri e il vice Nicola Lodi. “È un momento importante per tutta la città – ha detto il primo cittadino -. Ferrara è per noi tutta centro storico e vogliamo testimoniarlo in ogni momento dell’anno. Questo primo Winter park è pronto a far vivere la magìa del Natale a tutti”. Una navetta consentirà inoltre il trasferimento direttamente da qui a corso Martiri e viceversa. Il sindaco ha inoltre rimarcato, con riferimento al dibattito europeo degli ultimi giorni sul Natale e sul ‘linguaggio inclusivo’: “Siamo e saremo sempre felici di augurare buon Natale, un patrimonio importante nel segno delle nostre tradizioni, che nessuno ci può portar via”.

“Abbiamo mantenuto una promessa. Questo parco merita di vivere. Il Winter Park e le iniziative per il Natale al parco Coletta sono il punto di arrivo di un lavoro di mesi, partito ad agosto – ha spiegato Lodi -. È un momento certamente non semplice ma abbiamo voluto portare avanti un progetto con tutti i crismi per la sicurezza: giostre sanificate e protocolli rigidi per la tranquillità di tutti”. Al taglio del nastro, questa sera, erano presenti anche il viceprefetto Pinuccia Niglio, il comandante della polizia municipale Claudio Rimondi e il vicequestore Stefano Fonsi. E i genitori di Marco Coletta – il giovane scomparso in un incidente stradale a cui è dedicato il parco -: il padre Daniele e la madre Antonella.

La regìa organizzativa è cura dello studio Borsetti. Nel team organizzativo, inoltre, ci sono lo staff di Winter Wonderland, con le famiglie Catter e Bisi e Alessandra Scotti di Feshion eventi. Main sponsor è Amsef. Ora l’appuntamento è l’8 dicembre, per l’accensione degli alberi. Il 12 dicembre dalla Val di sole arriverà una scuola di maestri di sci a disposizione dei bambini. Il 6 gennaio atteso l’evento conclusivo, che sarà presentato nei prossimi giorni.

