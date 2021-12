(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 La Sgrevi premiata tra le eccellenze del panorama

AREZZO – La Sgrevi premiata tra le eccellenze del panorama edile italiano.

L’azienda aretina è stata scelta tra le realtà meritevoli di ricevere lo Store Innovation

Award che, giunto alla sesta edizione, rappresenta il più importante riconoscimento

nazionale assegnato ai rivenditori di materiali, sistemi, finiture e accessori per

l’edilizia, l’architettura e la casa. Questo premio impreziosisce un momento

particolarmente positivo per la Sgrevi che, nel corso del 2021, ha festeggiato il

traguardo dei sessant’anni di attività e ha conosciuto un ulteriore sviluppo che ha

permesso di procedere a nuove assunzioni per lo showroom di via Galvani.

La vittoria dello Store Innovation Award, organizzato dalla piattaforma di

informazione Il Commercio Edile con le associazioni di categoria Federcomated e

Sercomated, è arrivata in seguito ad una valutazione da parte di una giuria

qualificata di esperti del settore che hanno confrontato aziende da tutta la penisola e

hanno individuato le realtà maggiormente all’avanguardia. I premiati sono stati resi

noti nel corso di una serata ospitata dall’Enterprise Hotel di Milano e condotta da

Moreno Morello di Striscia La Notizia dove è stato annunciato il conferimento alla

Sgrevi del riconoscimento nella categoria “Best Sercomated Retailer” volto a

premiare il distributore che si è maggiormente distinto per la capacità di lavorare in

sinergia con i produttori di materiali per l’edilizia. Lo Store Innovation Award è

andato a confermare lo showroom aretino tra le realtà italiane di riferimento del

comparto, testimoniando la qualità del lavoro svolto in terra d’Arezzo e dando seguito

ai primi posti già ottenuti nel 2018 nella categoria “Concept innovativo” e nel 2020

nella categoria “Visual e layout”.

Questo premio, dunque, permette di volgere alla conclusione dell’anno con un

bilancio particolarmente soddisfacente. Il 2021 è stato un anno positivo per edilizia e

arredamento che, in virtù di una serie di incentivi, hanno registrato una ripresa a

livello nazionale fino al 110% che è stata riscontrata anche sul territorio con un

periodo di dinamismo che ha permesso di prevedere ulteriori assunzioni: il personale

dello showroom della Sgrevi è stato infatti consolidato con l’inserimento di una nuova

figura professionale con competenze da interior design. «Il mercato dell’arredamento

– conferma Paolo Barboncini, responsabile dello showroom, – sta vivendo un momento

particolarmente effervescente e, di questa situazione favorevole, ne stanno

beneficiando anche le realtà locali che possono prevedere nuovi investimenti e nuove

assunzioni. Il sessantesimo anniversario della Sgrevi, inoltre, sta volgendo al termine

nel migliore dei modi con la vittoria dello Store Innovation Award, il più importante

premio per gli operatori del settore, che ha confermato l’azienda tra i punti di

riferimento nazionali in termini di qualità, affidabilità e innovazione poste

quotidianamente al servizio dei clienti e dei fornitori».

Comunicazione curata da

UFFICI STAMPA EGV

di Cavini Marco

Arezzo, mercoledì 8 dicembre 2021

