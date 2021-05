(AGENPARL) – lun 24 maggio 2021 LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA”

Comunicato Stampa

LOMBARDIA, PIEMONTE, EMILIA ROMAGNA: SGOMINATA DAI CARABINIERI UNA BANDA DI CITTADINI NORD-AFRICANI ED ITALIANI DEDITA al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish: 26 SOGGETTI IN CARCERE, 6 AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLA RICETTAZIONE DI AUTO ED ARMI, resistenza a Pubblico Ufficiale, evasione

I Carabinieri del Comando Provinciale di Monza e Brianza e di Milano, supportati da quelli dei Comandi territorialmente competenti, alle prime luci dell’alba, nelle province di Milano, Pavia, Varese, Como, Cremona, Parma, Verbania e Novara, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Milano su richiesta della locale D.D.A. – nei confronti di 32 pregiudicati (22 di origine marocchina, 2 tunisina e 6 italiani) ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina, hashish e marijuana, nonché resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione di auto ed armi ed evasione. L’indagine, avviata dalla Stazione Carabinieri di Lainate nell’ottobre 2016 con il supporto di attività tecniche ha consentito di documentare:

-una rilevante attività di spaccio di sostanze stupefacenti in tre aree boschive, ubicate nel comune di Lainate e presidiate da tre differenti gruppi di pusher di etnia maghrebina;

– come tutti gli indagati (60 complessivamente di cui uno minorenne) fossero stabilmente dediti al reperimento, all’intermediazione e alla consegna/cessione dello stupefacente;

-la pericolosità dei 3 sodalizi ed il loro penetrante controllo del territorio, determinato anche da scontri armati, al fine di assicurarsi il controllo delle piazze di spaccio;

-l’abilità degli indagati nel reperire illegalmente telefoni cellulari e schede telefoniche con intestatari fittizi.

Nel corso dell’attività sono stati tratti in arresto 25 soggetti in flagranza di spaccio di stupefacenti con relativo sequestro di:

-oltre 20 kg. complessivi di sostanze stupefacenti di varia tipologia (cocaina, eroina);

-la somma contante di 215mila euro;

-una pistola con silenziatore;

-un fucile con matricola abrasa e vario munizionamento

La misura nei confronti di 32 persone (26 in carcere e 6 ai domiciliari) saranno eseguite nei confronti di altrettanti soggetti di cui 8 già ristretti, per altra causa, presso le Case Circondariali di Milano (Opera e Bollate), pavia, Como, Cremona e Busto Arsizio (VA).

Espletate le formalità di rito, gli indagati sono stati accompagnati presso gli Istituti penitenziari più vicini.

Nel corso delle esecuzioni dei provvedimenti di OCC, sono stati rinvenuti e sequestrati un totale di 23.414 euro.

Monza, Milano, 24 maggio 2021

