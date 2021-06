(AGENPARL) – sab 12 giugno 2021 Sinistra Italiana X Municipio: Sfratto Via Fasan – Inviata lettera al Prefetto di Roma

Diciamo quello che pensiamo, facciamo quello che diciamo. Abbiamo protocollato in queste ore una lettera indirizzata al Prefetto di Roma, Dott. Matteo Piantedosi, relativamente allo sfratto delle palazzine ERP di Via Marino Fasan. Abbiamo chiesto al Prefetto Piantedosi la sospensione del provvedimento si sfratto e contestualmente un intervento presso le Istituzioni di Roma Capitale al fine di sollecitare ogni atto o iniziativa necessaria e utile a tutelare la vita e l’esistenza delle persone oggetto del provvedimento. Quelle palazzine sono in avanzato stato di fatiscenza e deperimento strutturale, il Comune di Roma non può e non deve voltare le spalle ai residenti che vivono in quelle abitazioni. Serve un intervento immediato di Roma Capitale prima che la situazione degeneri. Non dimentichiamo che quelle palazzine si trovano in un quartiere già pesantemente vessato dalla criminalità e dall’abbandono generalizzato da parte delle Istituzioni.

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

