(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 Settimana pedagogica: al via oggi la terza edizione sul tema “L’ambiente che desidero”

L’assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio, ha aperto questa mattina, lunedì 28 marzo, al parco di Villa Franchin a Mestre, una mostra di cartoline tematiche, dando così il via alla terza edizione della Settimana pedagogica dal titolo “L’ambiente che desidero”. Sono intervenuti, tra gli altri, la responsabile Servizio Progettazione educativa del Comune di Venezia, Daniela Galvani, le psicopedagogiste, le educatrici e il personale delle ludoteche che hanno partecipato al progetto.

“Si apre oggi una settimana particolare – ha dichiarato l’assessore Besio rivolgendosi ai bimbi presenti – di iniziative, laboratori, scambi, eventi formativi che accendono i riflettori sul tema dell’ambiente e si rivolgono a docenti e coordinatori pedagogici territoriali dei servizi educativi per l’infanzia ma anche a mamme, papà e bambini. Non è un caso che l’inaugurazione spetti proprio a voi che, con le vostre opere colorate, avete impreziosito questo momento. L’obiettivo è tenere alta l’attenzione sull’importanza di scoprire la bellezza della natura, ma anche salvaguardarla, capirne la fragilità e rispettarla. Lo chiede l’agenda 2030 con le finalità del G20 tenutosi a Venezia lo scorso luglio ma, prima ancora, ce lo chiede l’ambiente. E voi, bambini, ne siete i custodi”.

Erano infatti presenti oltre una cinquantina di alunni delle scuole dell’infanzia “Minimondo”, “Il Germoglio” e “Margotti”: “Sono scuole con natura diversa – ha aggiunto l’assessore – a sottolineare quanto l’impegno del Servizio Progettazione educativa del Comune di Venezia abbracci indistintamente tutti servizi: privati, paritari e statali di tutta la Città Metropolitana”.

La terza edizione della Settimana pedagogica, proposta dal Servizio di Progettazione educativa del Comune di Venezia, si concluderà venerdì primo aprile. Nel corso della settimana saranno molteplici gli eventi formativi gratuiti condotti da esperti sul tema “L’ambiente che desidero”. Gli eventi, incentrati sull’educazione ecologica dei bambini da zero a sei anni, sono rivolti alle famiglie, al personale docente dei servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati nonché ai coordinatori pedagogici territoriali.

Sul sito del Comune verrà allestita una “vetrina pedagogica” virtuale con una parte delle cartoline esposte nel parco di Villa Franchin. Tutte le informazioni e gli appuntamenti della Settimana pedagogica si possono consultare [qui](http://live.comune.venezia.it/it/2022/03/settimana-pedagogica-ecco-i-laboratori-bambini-e-genutori)

Venezia, 28 marzo 2022

