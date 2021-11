(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 Semana de la Cocina Italiana en el Mundo 2021 + ITALY. Land of Wonders

L’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo è lieta di invitare i connazionali, gli amici dell’Italia e il pubblico in generale a visitare l’Italia attraverso la sua gastronomia, senza dover viaggiare!

Dal 22 al 28 novembre diversi ristoranti italiani, nelle principali città della Repubblica Dominicana, offriranno menù in occasione della VI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, concentrandosi sulla gastronomia delle regioni italiane e sulla dieta mediterranea.

La Embajada de Italia en Santo Domingo se place en invitar a los compatriotas, a los amigos de Italia y al público en general de visitar Italia a través de la gastronomía, ¡sin tener que viajar!

Desde el 22 al 28 de noviembre varios restaurantes italianos, en las ciudades principales de la Republica Dominicana, estarán ofreciendo menús en ocasión de la VI Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, enfocándose en la gastronomía de las regiones italianas y de la dieta mediterránea.

ITALY. Land of Wonders

ITALY. Land of Wonders, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS, è un videogioco lanciato dalla Farnesina nell’ambito del programma di sostegno delle industrie culturali e creative.

Questo puzzle game in 3D, realizzato dall’azienda Forge Replay, condurrà il giocatore in una serie di sfide in giro per le Regioni italiane, attraverso numerosi siti UNESCO, quali, ad esempio, Piazza del Duomo a Pisa, i Trulli di Alberobello o il Centro Storico di Roma. Di livello in livello, lo scopo sarà quello di aiutare Elio, guardiano del faro, a recuperare le 20 scintille che gli permetteranno di far splendere il Sole sul nostro Paese. Si tratta di un videogioco per far conoscere l’Italia, il suo patrimonio culturale e le sue meraviglie al pubblico straniero, e in particolare ai giovani, che racconta bellezza e tradizione dell’Italia in maniera interattiva e divertente. Totalmente gratuito, sarà disponibile in 11 lingue in tutto il mondo.

IL GIOCO

Elio è l’anziano guardiano del faro che, ogni mattina, con l’aiuto di 20 scintille recuperate nel corso della notte dalle 20 Regioni d’Italia, accende il Sole che splende meravigliosamente sull’Italia. All’inizio del gioco vediamo Elio al tramonto – il riferimento è al mito greco del dio Helios – in cerca di un aiutante per portare a termine il suo gravoso compito. Ha convocato un misterioso personaggio ai piedi del Faro: il giocatore, coinvolto in un’avvincente avventura notturna in giro per l’Italia, per recuperare le 20 scintille, accendere il Faro e fare sì che il Sole torni a brillare.

Nel suo viaggio, il giocatore incontrerà 5 Custodi che lo guideranno alla scoperta di Natura, Gastronomia, Arte, Spettacolo e Design, i 5 settori fondamentali del patrimonio culturale italiano. Alla fine del percorso, la grande sorpresa: il giocatore prenderà il posto di Elio, diventando simbolicamente il nuovo Guardiano del Faro, con la missione di proteggere le bellezze del nostro Paese. Ma prima dovrà superare ben 100 avvincenti livelli di puzzle game, ognuno con la sua ricostruzione 3D di un luogo simbolo dei tesori dell’Italia. Un vero e proprio percorso a tappe, attraverso mari e montagne, città e castelli, tradizioni e miti del nostro Paese. Pensato per chi già conosce l’Italia, ma anche e soprattutto per chi ha voglia di scoprirla – e magari di migliorare la conoscenza della lingua –, ”ITALY. Land of Wonders” si propone anche come guida di viaggio, grazie a 600 testi pieni di storie, notizie, curiosità raccolti in un album.

Infine, da non dimenticare le musiche. Composizioni originali ispirate a grandi classici della musica italiana, dal melodramma al barocco alle colonne sonore, fanno da cornice a un gioco che è anche uno strumento didattico per le scuole in cui si studia l’italiano come lingua straniera.

“ITALY. Land of Wonders” es el nuevo proyecto de la Farnesina que busca sostener y apoyar las industrias culturales y creativas italianas. El juego se encuentra disponible en todo el mundo, de manera completamente gratuita, en 11 idiomas. Puede descargarse por medio de diversos dispositivos móviles, en versiones para iOS y Android, en smartphones y tablets.

Consta de más 100 niveles, en los cuales se irá recorriendo la herencia cultural italiana en un innovador [juego](https://esteri.us20.list-manage.com/track/click?u=037118bd6175c04b6696cdfe7&id=1d9861a646&e=0a08d43594) de rompecabezas, para descubrir las bellezas que existen en el territorio italiano. Cada uno de los niveles reconstruye en 3D un emblemático monumento italiano. De esta manera, viajamos virtualmente para descubrir, paso a paso, las playas y montañas, las ciudades y castillos, las tradiciones y mitos del país, con artículos llenos de historias, noticias y datos interesantes.

La temática del videojuego “ITALY”

El personaje principal del juego se llama Helio​. Mayormente conocido por la mitología griega como el dios del sol. Helio interpreta a un anciano guardián que cada mañana enciende el sol que ilumina toda Italia. Pero, el protagonista no puede realizar esta ardua tarea solo. Precisa de la ayuda de cada jugador para completar esta actividad. En el camino, los ayudantes de Helio se encontrarán con cinco guardianes, que los ayudarán a descubrir la naturaleza, la gastronomía, el arte, el espectáculo y el diseño italiano. Se propone también como una guía de viaje por las 20 regiones de Italia, con más de 600 textos llenos de historia.

Asimismo, otro de los grandes atractivos del [juego](https://esteri.us20.list-manage.com/track/click?u=037118bd6175c04b6696cdfe7&id=97c54c4277&e=0a08d43594) es que posee diversos temas originales inspirados en los grandes clásicos de la música italiana, desde la ópera al barroco hasta por las canciones de las películas más conocidas.

Misión del videojuego: promover y proteger las maravillas del patrimonio italiano

De antemano, podríamos pensar que el juego estuviera pensado solamente para los niños, pero está destinado para todo tipo de público. Ya sea por su diversidad de idiomas que te permite aprender junto a la aplicación, resultando ser una herramienta educativa, divertida e informativa. Pensada para quien ya conoce Italia, pero quiere continuar descubriéndola. Como para aquellos que tienen ganas de comenzar a conocerla. Y, asimismo, para las escuelas donde se estudia el idioma italiano como lengua extranjera.

