Serracchiani: accanto alle donne afghane e per un nuovo sviluppo

“Accanto alle donne afghane per difendere il patrimonio di diritti e libertà conquistato negli anni passati che il regime talebano vuole cancellare con la violenza. E accanto a tutte le donne che, in ogni parte del mondo, combattono contro idee e sistemi che avvallano gli squilibri di genere. Le piazze della sorellanza per “Tutte le donne” che oggi si celebrano in tutto il Paese richiamano ad un impegno collettivo e intransigente perché non si spengano le luci sulla tragedia afghana e, insieme, perché si mettano in campo, anche da noi, iniziative e politiche che consentano alle donne di essere pienamente protagoniste della fase di rinascita del Paese in una chiave di reale sostenibilità sociale e di un nuovo modello di sviluppo”.

Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera

Roma, 25 settembre 2021

