Serie A1 Softball

Il primo verdetto della stagione arriva daCaserta, dove la squadra diJulio La Rosavince gare 3 e 4 e si salva ai danni delLacomes New Bollate. La cittadina milanese si consola con lo sweep dell’MKFsulMetalco Thunders & Dragons Castellana: una ipoteca sulla finale. Il pareggio traPoderi Dal Nespoli ForlìeInox Team Saronnodà la sensazione che tra le squadre diFranciscaeCastrosi possa arrivare a gara 5.

Caserta-New Bollate

Prima (gara 3 della serie, nella quale si partiva da 1-1) partita ricca di punti e valide, cheCasertarisolve in proprio favore con un big-inning da 8 punti. La squadra diJulio La Rosasi porta in vantaggio al primo inning, segnando 4 punti contro la partente delLacomes New Bollate,Chiara Di Lauro. Una apertura complicatissima per il New Bollate, costretto, dopo aver subito un doppio, un colpito, due basi ball e un’altra valida, a sostituire la lanciatrice partente.

La squadra di Daniela Soldi riesce a rimontare e, addirittura, a portarsi in vantaggio. Protagonista in attaccoMartinaGhergolet, che batte 2 doppi, un singolo con 4 RBI e trascina la squadra. Caserta, però, non si dà per vinta e al sesto infila 8 punti, con una serie tremenda per Delia Manera, che incassa 6 valide, di cui in doppio diRosangela Jardines Castilloe unfuoricampo da 3 puntidiMoira D’Andrea. Sul 12-10, il Lacomes cerca una rimonta e con il secondo doppio di Ghergolet segna il punto dell’11-12, ma la stessa Ghergolet si fa eliminare in terza e si chiude la partita.

Si completa la conquista della salvezza da parte diCasertacon una gara 2 molto simile alla prima. Questa volta però Caserta conquista una vittoria più netta11-7, dopo aver subito un iniziale vantaggio bollatese, con uno dei 2 punti subiti al secondo fatto scattare da una base intenzionale (a Taylor Glover) a basi piene, le ragazze diJulio La Rosarimontano con 4 punti al terzo inning (2 valide, un lancio pazzo e un errore). IlLacomesrimane comunque in partita e segna 3 punti al sesto conun fuoricampo da 2diTaylor Glovere un lancio pazzo. Caserta però sfrutta una sequenza di 6 valide, nella parte bassa del sesto, e ritorna in vantaggio segnando i5 puntiche ribaltano definitivamente il risultato e ragalano lasalvezza.

Bollate-Castelfranco

Bollate vince la prima gara per 3-0 conGretaedElisa Cecchettiche dominano la scena. La prima rifila16 strikeoutal line-up avversario, concedendo soltanto 4 valide e senza consentire ad alcun corridore veneto di arrivare in seconda base. Nonostante il numero di valide per le due squadre al termine della partita fosse identico (4), il Bollate ha concretizzato una delle occasioni contro la partente di Castelfranco,Chiara Biasi. Al terzo inning, dopo un singolo diFamae un errore del terza base delleThunders, èElisa Cecchettia firmare un home run da tre punti che decide la prima sfida.

L’equilibrio regna anche nei primi 4 inning di gara 2, con le Thunders che segnano il primo punto ai danni diCaylan Arnold(complete game con 12 strikeout e 2 punti subiti), ma vengono raggiunte dalla valida diMarta Chiodaroli. Il numero decisivo è il cinque per le bollatesi che segnano cinque punti nel quinto inning, ancora una volta trascinate daElisa Cecchetti. Dopo due valide diCamisascaeBigatton, Cecchetti svuota le basi con il secondo home run da tre punti di giornata, ma non sarà l’ultimo squillo della squadra di casa che infila altre due valide consecutive e realizza due punti sul lancio pazzo della partente di CastelfrancoMorgan Jean Raye lo squeeze diIrene Costa. Negli ultimi due inning difensivi, l’MKF mantiene saldo il margine con la terza valida diCindy Van der Zandena fissare il punteggio finale sul 7-2.

Forlì-Saronno

In gara 1 la spunta ilPoderi dal Nespoli Forlìcon una grandiosa prestazione diIlaria Cacciamaniin pedana di lancio: la lanciatrice azzurra concede solamente una valida alle potenti mazze dell’Inox Team Saronno(singolo diLozada) per un complete game shutout che lancia le romagnole. L’attacco di Forlì non ha certamente vita facile controAlice NicolinieVeronica Comar, ma riesce a girare a proprio favore l’incontro nella quarta ripresa:Beatrice Ricchiporta a casaVignacon una volata di sacrificio e, dopo una base ball intenzionale a Cacciamani,Veronica Onofricolpisce un fuoricampo da tre punti che proietta le padrone di casa sul 4-0. Nel sesto inning per Forlì arriva anche il punto del5-0segnato daAlice Spiotta, entrata come pinch runner, su errore di Comar.

In gara 2 cambia la musica e Saronno lo mette in chiaro fin da inizio partita:Fabrizia Marroneapre controSamantha Sheeleycon un doppio e arriva poi a casa con una giocata sulle basi, sorte simile a quella diAbacherlinel terzo inning che segna su una rimbalzante battuta daArmirotto. MentreKelly Barnhilltiene silenti le mazze di Forlì le lombarde riescono ad allungare in maniera decisiva tra quarto e quinto inning, prima con un singolo diLozadae poi allungando con il doppio diArianna Nicolini(2 RBI) ed il fuoricampo di Fabrizia Marrone (2 RBI). Forlì prova a rientrare in partita durante un momento di défaillance di Barnhill che concede due punti con un lancio pazzo ed una walk a basi piene.

Nella settima ripresa Saronno chiude i conti sul 10-2 ed impattando la serie aggiungendo altri tre punti con la base su ball diFillered il singolo a sinistra di Lozada che spinge a casa due punti.

Serie A1 Softball

PLAYOUT gare 3 e 4Sabato 18 settembre 2021Caserta – Lacomes New Bollate 12-11; 11-7

Caserta vince la serie 3-1. Lacomes New Bollate retrocede in serie A2

PLAYOFF – Semifinali gare 1 e 2Sabato 18 settembre 2021Poderi Dal Nespoli Forlì – Inox Team Saronno 5-0; 2-10 (serie in parità 1-1)

MKF Bollate – Metalco Thunders Castellana 3-0; 7-2 (Bollate avanti 2-0)

