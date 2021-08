(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 Dopo la sosta per il trionfale Campionato Europeo e la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo della Nazionale italiana di softball, in un venerdì pomeriggio in terra sarda ricomincia il campionato di Serie A1 Softball con il Banco di Sardegna Nuoro che ospitava le campionesse in carica dell’MKF Bollate. Le bollatesi non hanno tradito le aspettative della vigilia uscendo dalla Sardegna grazie ad uno sweep maturato con i punteggi nelle due partite di 6-1 e 7-0.

RISULTATI VENERDI 6 AGOSTO

Girone A

Banco di Sardegna Nuoro – MKF Bollate 1-6; 0-7

CALENDARIO SABATO 7 AGOSTO

Girone A

H 18 (+30’) Rheavendors Caronno – Taurus Donati Gomme Old Parma

Girone B

H 18 (+30’) Bertazzoni Collecchio – Poderi Dal Nespoli Forlì

CLASSIFICA GIRONE A

Inox Team Saronno (13 vittorie – 1 sconfitta, .929); MKF Bollate (10-4 .714); Rheavendors Caronno, Taurus Donati Gomme Old Parma (7-5, .583); Banco di Sardegna Nuoro (3-11, .214); Lacomes New Bollate (0-14, .000)

CLASSIFICA GIRONE B

Metalco Thunders Castellana (12 vittorie – 4 sconfitte, .750); Pianoro (8-4, .667); Poderi Dal Nespoli Forlì (7-5, .583); Bertazzoni Collecchio (7-7, .500); Sestese (5-9, .357); Caserta (3-13, .188)

