(AGENPARL) – sab 14 agosto 2021 Nell’unica sfida del girone A di Serie A1 Softball nel weekend, il Banco di Sardegna Nuoro mette a segno la sua seconda doppietta stagionale, sconfiggendo in casa il Taurus Donati Gomme Old Parma per 7-0 (dopo 5 riprese) in gara 1 e per 1-0 nella seconda, tirata, sfida, e si avvicina alla salvezza.

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/nuoro-parma)

RISULTATI sabato 14 agosto

Girone A

Banco di Sardegna Nuoro – Taurus Donati Gomme Old Parma 7-0 (5°); 1-0

CLASSIFICA GIRONE A

Inox Team Saronno (13 vittorie – 3 sconfitta, .813); MKF Bollate (12-4 .750); Rheavendors Caronno (9-5, .643); Taurus Donati Gomme Old Parma (7-9, .438); Banco di Sardegna Nuoro (5-11, .313); Lacomes New Bollate (0-14, .000)

CLASSIFICA GIRONE B

Metalco Thunders Castellana (12 vittorie – 4 sconfitte, .750); Poderi dal Nespoli Forlì (11-5, .688); Pianoro (9-7, .563) Bertazzoni Collecchio (7-9, .438); Sestese (6-10, .400); Caserta (3-13 .188)

Nella foto di Manguera Prensa, lo swing di Manola Weijgertse del Banco di Sardegna Nuoro

