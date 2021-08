(AGENPARL) – dom 29 agosto 2021 Fondamentale doppietta, con brivido, dell’Inox Team Saronno sulla Rheavendors Caronno che permette alle neroazzurre di mantenere la vetta del girone A. Nel girone B pari tra Collecchio e Sestese, mentre non si gioca a Pianoro per mancato raggiungimento del numero legale del Caserta.

GIRONE A

Sabato 28 agosto

MKF Bollate – Taurus Donati Gomme Old Parma 1-0; 1-0 (8° inn)

Banco di Sardegna Nuoro – Lacomes New Bollate 8-1 (5°inn); 8-3

Domenica 29 agosto Inox Team Saronno – Rheavendors Caronno 8-0 (6°inn); 3-2 (8°inn)

GIRONE B

Sabato 28 agosto

Metalco Thunders Castellana – Poderi dal Nespoli Forlì2-6; 7-0 (6° inn)

Domenica 29 agosto Sestese – Bertazzoni Collecchio 1-0; 0-1

Pianoro – Caserta non disputate; in attesa di sentenza del Giudice Sportivo

CLASSIFICA GIRONE A

Inox Team Saronno (15 vittorie – 3 sconfitte, .833); MKF Bollate (14-4, .778); Rheavendors Caronno (9-7, .562); Taurus Donati Gomme Old Parma e Banco di Sardegna Nuoro (7-11, .389); Lacomes New Bollate (0-16, .000)

CLASSIFICA GIRONE B

Metalco Thunders Castellana (13-5, .722); Poderi dal Nespoli Forlì (12-6, .667); Pianoro (9-7, .563); Bertazzoni Collecchio (8-10, .444); Sestese (7-11, .389); Caserta (3-13, .188)

