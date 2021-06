(AGENPARL) – sab 12 giugno 2021 Nel sabato di Serie A1 Softball, il girone d’andata del girone A termina senza grandi sorprese, ma il risultato inaspettato arriva da Forlì dove Caserta che strappa un successo in casa del Poderi dal Nespoli Forlì. Nel girone A Inox Team Saronno piazza una doppietta senza concedere valide e mantiene il margine sulle inseguitrici MKF Bollate, vincente nel “derby” con Lacomes New Bollate, e Rheavendors Caronno, corsara in terra sarda.

RISULTATI GIRONE A

MKF Bollate – Lacomes New Bollate7-0 (5°);9-0 (5°)

Banco di Sardegna Nuoro – Rheavendors Caronno2-4;0-12(5°)

Inox Team Saronno – Taurus Donati Gomme Old Parma8-1 (5°);4-2

CLASSIFICA GIRONE A

Inox Team Saronno (9vittorie – 1 sconfitta, .900); MKF Bollate(7-3, .700);Rheavendors Caronno (6-4, .600);Taurus Donati Gomme Old Parma(5-5,.500); Banco di Sardegna Nuoro (3-7, .300); Lacomes New Bollate (0-10, .000).

RISULTATI GIRONE B

Poderi Dal Nespoli Forlì – Caserta2-0; 6-7

CLASSIFICA GIRONE B

Metalco Thunders Castellana (9 vittorie – 1 sconfitta, .900); Pianoro (5-3, .625); Bertazzoni Collecchio (4-4, .500); Poderi dal Nespoli Forlì (5-5, .500); Caserta (3-9, .250); Sestese (2-6, .250).

Così in campo domenica 13 giugno:

H. 11 (+30’) Pianoro – Bertazzoni Collecchio

H. 12:30 (+30’) Sestese – Metalco Thunders Castellana

