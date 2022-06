Serie A1 Softball – Resoconto, risultati e classifiche Taurus Donati Gomme Old Parma – Metalco Thunders Castellana

(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 Due successi (5-3, 2-1) casalinghi al termine di due partite caratterizzate da un grande equilibrio premiano il Taurus-Donati Gomme Old Parma che accorcia in classifica proprio sulle Metalco Thunders Castellana. Finale al cardiopalma in gara due dove le Thunders rompono lo shutout di Guevara per poi perdere con un walk-off hit by pitch.

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/news/con-una-doppietta-lold-parma-prende-la-scia-delle-metalco-thunders)

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/schedule-and-results)

[CLASSIFICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/standings)

[STATISTICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/stats/general/all)

Risultati:

Taurus-Donati Gomme Old Parma – Metalco Thunders Castellana 5-3, 2-1

Classifiche:

Gir. A: MKF Bollate (17-3), .850; Mia Office Blue Girls Pianoro e Inox Team Saronno (13-7), 650; Bertazzoni Collecchio (10-10), .500; Head Reborn Sestese (8-12), .400.

Gir. B: Poderi dal Nespoli Forlì (14-6), .700; RheaVendos Caronno (13-7), .650; Metalco Thunders Castellana (9-13), 409.; Taurus-Donati Gomme Old Parma (8-14), 364.; Nuoro Banco di Sardegna (5-15), .250; Bussolengo 2.0 (2-18), .100.

Nella foto di copertina (di El Tambor Mayor) uno swing di Valentina Tagliavini (Taurus-Donati Gomme Old Parma), grande protagonista in gara due contro le Metalco Thunders Castellana

