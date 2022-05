(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 Al via l’intergirone della Serie A1 Softball che per i prossimi sei weekend vedrà le formazioni sfidare quelle del girone avversario. Tanti incroci dal sapore speciale in questo turno, come il derby varesino tra Inox Team Saronno e Rheavendors Caronno o la classica del softball azzurro tra Bussolengo 2.0 ed MKF Bollate. Riposano le campionesse d’Italia in carica e leader del gruppo B Poderi dal Nespoli Forlì, mentre è stata rinviata la sfida tra Mia Office Pianoro e Metalco Thunders Castelfranco Veneto.

Bertazzoni Collecchio – Banco di Sardegna Nuoro si potrà seguire, a partire dalle ore 16:45, in diretta su fibstv.com e MS Channel (ch. 814 Sky)

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/news/comincia-lintergirone-nel-campionato-di-serie-a1-softball)

CALENDARIO

Bertazzoni Collecchio – Banco di Sardegna Nuoro (sabato 7 maggio, H. 17; 30’ dopo la fine di gara 1)

Inox Team Saronno – Rheavendors Caronno (sabato 7 maggio, H. 17; 30’ dopo la fine di gara 1)

MKF Bollate – Bussolengo 2.0 (sabato 7 maggio, H. 17; 30’ dopo la fine di gara 1)

Head Reborn Sestese – Taurus Donati Gomme Old Parma (domenica 8 maggio, H. 11; 30’ dopo la fine di gara 1)

Mia Office Blue Girls Pianoro – Metalco Thunders Castelfranco rinviata a data da destinarsi

Poderi dal Nespoli Forlì: riposa

CLASSIFICA GIRONE A

MKF Bollate (7 vittorie – 1 sconfitta, .875); Inox Team Saronno (3-3, .500); Bertazzoni Collecchio, Mia Office Blue Girls Pianoro, Head Reborn Sestese (2-4, .333)

CLASSIFICA GIRONE B

Poderi dal Nespoli Forlì (9 vittorie – 1 sconfitta, .900); Rheavendors Caronno (5-1, .833); Metalco Thunders Castelfranco (5-5, .500); Taurus Donati Gomme Old Parma (3-5, .375); Bussolengo 2.0 (2-6, .250); Banco di Sardegna Nuoro (2-8, .200)

La foto allegata è di Lynx Prod. scattata durante la partita Bollate-Pianoro di inizio stagione

