(AGENPARL) – sab 23 aprile 2022 Quarta giornata del massimo campionato si softball caratterizzata dal maltempo. Due sfide su tre, programmate per il sabato pomeriggio, sono state rinviate per pioggia. Le uniche sue squadre a scendere in campo sono state Banco di Sardegna Nuoro e Poderi Dal Nespoli Forlì: doppietta per le romagnole.

La pioggia spacca il programma del quarto turno di andata della Serie A1. Rispedite a casa Head Reborn Sestese e Taurus Donati Gomme Parma, che non riescono a scendere in campo a Saronno e Caronno, si giocano solo le partite in calendario in Sardegna e il Poderi Dal Nespoli Forlì conquista lo sweep in trasferta, in casa del Banco di Sardegna Nuoro.

Nella prima partita non c’è storia e la fine arriva presto, al quarto inning; enorme il divario nel punteggio 24-3 per la squadra romagnola. E dire che sono solo 12 le valide concesse dalle lanciatrici di casa Elena Fois e Giada Zidda. Due di queste valide sono i fuoricampo (entrambi da 3 punti ciascuno) di Veronica Onofri e Beatrice Ricchi. La grande differenza l’hanno fatta le 12 basi ball concesse e i 5 errori della difesa. Nel complesso, comunque, tutto il line-up del Poderi Dal Nespoli ha realizzato almeno una valida, con Ricchi a 3 su 3 con 4 RBI e 2 basi ball. Di contro la pedana forlivese concede solo 5 valide, 4 delle quali concentrate al terzo inning quando, in un colpo solo, arrivano anche i 3 punti della squadra sarda: grazie a un fuoricampo da 3 di Hannah Clark.

La seconda partita risulta molto più equilibrata e gradevole. Sono le due lanciatrici partenti, Annabelle Ramirez e Ilaria Cacciamani, concedendo solo 8 valide (5 Forlì, 3 Nuoro) a renderla piacevole. Subito in vantaggio il Banco di Sardegna con un solo-homer (secondo di giornata) di Hannah Clark, il Poderi Dal Nespoli pareggia al terzo con triplo di Cacciamani e singolo di Miriana Cerioni. Al sesto Forlì allunga con un doppio di Mariah Jameyson e un singolo di Carlotta Onofri. Sono i punti che fissano il finale 3-1 e la doppietta che dà al Forlì la prima posizione solitaria nella graduatoria nel girone B.

[IL TABELLINO DI GARA 1, Nuoro-Forlì 3-24 (4°inn)](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/schedule-and-results/box-score/86714) – [IL TABELLINO DI GARA 2, Nuoro-Forlì 1-3](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/schedule-and-results/box-score/86717)

CALENDARIO GIRONE A

Sabato 23 aprileInox Team Saronno – Head Reborn Sestese rinviata per pioggia

Domenica 24 aprileH. 11 (+30′) Mia Office Blue Girls Pianoro – Bertazzoni Collecchio

CLASSIFICA GIRONE A

MKF Bollate (5 vittorie – 1 sconfitta, .883); Inox Team Saronno, Head Reborn Sestese (2-2, .500); Mia Office Blue Girls Pianoro (2-4, .333); Bertazzoni Collecchio (1-3, .250)

CALENDARIO GIRONE B

​Sabato 23 aprileBanco di Sardegna Nuoro – Poderi dal Nespoli Forlì 3-24 (al 4° inn); 1-3

Rheavendors Caronno – Taurus Donati Gomme Old Parma rinviata per impraticabilità del campo

Domenica 24 aprileH. 11 (+30′) Metalco Thunders Castelfranco – Bussolengo 2.0

CLASSIFICA GIRONE B

Poderi dal Nespoli Forlì (7 vittorie – 1 sconfitta .875); Rheavendors Caronno (5-1 sconfitta, .833); Metalco Thunders Castelfranco (3-3, .500); Bussolengo 2.0 (2-4, .333); Banco di Sardegna Nuoro (2-6, .250); Taurus Donati Gomme Old Parma (1-5, .167)

Nella foto allegata, Beatrice Ricchi della Poderi Dal Nespoli Forlì (credit El Tambor Mayor)

