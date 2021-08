(AGENPARL) – dom 08 agosto 2021 Sestese e Pianoro si dividono la posta nell’unica serie domenicale in programma nella Serie A1 Softball. Nella prima sfida ottima prestazione in pedana per Stefania Balloni che guida le toscane al successo per 3-1, nel secondo match invece egemone la partente di Pianoro Cassady Knudsen che lancia un perfect game e guida la propria squadra al successo per 6-0.

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/sestese-e-pianoro-pareggiano-la-serie-perfect-game-per-cassady-knudsen)

RISULTATI DOMENICA 8 AGOSTO

Girone B

Sestese – Pianoro 3-1; 0-6

CLASSIFICA GIRONE A

Inox Team Saronno (13 vittorie – 1 sconfitta, .929); MKF Bollate (10-4 .714); Rheavendors Caronno (9-5, 643); Taurus Donati Gomme Old Parma (7-7, .500); Banco di Sardegna Nuoro (3-11, .214); Lacomes New Bollate (0-14, .000)

CLASSIFICA GIRONE B

Metalco Thunders Castellana (12 vittorie – 4 sconfitte, .750); Pianoro, Poderi dal Nespoli Forlì (9-5, .643); Bertazzoni Collecchio (7-9, .438); Sestese (6-10, .400); Caserta (3-13 .188)

Foto allegata: Cassady Knudsen (credit: PhotoBass)

