(AGENPARL) – dom 08 maggio 2022 Finisce con un pareggio (6-7,4-3) e tante emozioni la serie di intergirone traHead Reborn SesteseeTaurus-Donati Old Parmadi scena sul diamante di Sesto Fiorentino. Le due compagini, a caccia di vittorie importanti in chiave salvezza, danno vita a due match vivi e incerti risolti con colpi di scena finali.

I risultati completi della 1^ di intergirone

Bertazzoni Collecchio – Banco di Sardegna Nuororinviata per pioggia

Inox Team Saronno – Rheavendors Caronno2-1; 1-0 (disputata ieri sabato 7/05)

MKF Bollate – Bussolengo 2.010-0 (4° inn); 4-0 (disputata ieri sabato 7/05)

Head Reborn Sestese – Taurus Donati Gomme Old Parma 6-7; 4-3

Mia Office Blue Girls Pianoro – Metalco Thunders Castelfranco rinviata a data da destinarsi

Poderi dal Nespoli Forlì: riposa

CLASSIFICA GIRONE A

MKF Bollate (9 vittorie – 1 sconfitta, .900); Inox Team Saronno (5-3, .625); Head Reborn Sestese (3-5, .375); Bertazzoni Collecchio e Mia Office Blue Girls Pianoro (2-4, .333).

CLASSIFICA GIRONE B

Poderi dal Nespoli Forlì (9 vittorie – 1 sconfitta, .900); Rheavendors Caronno (5-3, .625); Metalco Thunders Castelfranco (5-5, .500); Taurus Donati Gomme Old Parma (4-6, .400); Bussolengo 2.0 e Banco di Sardegna Nuoro (2-8, .200)

Nella foto (di repertorio) uno swing di Sara De Luca (Taurus-Donati Gomme Old Parma). Credit: El Tambor Mayor

