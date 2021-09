(AGENPARL) – dom 05 settembre 2021 Alle Metalco Thunders bastava un successo in casa contro la Sestese per conquistare uno storico primo posto nel girone B e l’accesso diretto alla semifinale scudetto, traguardo mai raggiunto dalla formazione veneta, e così è stato.

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/le-metalco-thunders-conquistano-una-storica-semifinale-di-a1-softball)

RISULTATI 5 SETTEMBRE

Metalco Thunders Castellana – Sestese 8-7; 1-8 (6°)

CLASSIFICA GIRONE A

Inox Team Saronno (17 vittorie – 3 sconfitte, .850); MKF Bollate (16-4, .800); Rheavendors Caronno (13-7, .650); Taurus Donati Gomme Old Parma, Banco di Sardegna Nuoro (7-13, .350); Lacomes New Bollate (0-20, .000)

CLASSIFICA GIRONE B

Metalco Thunders Castellana, Poderi dal Nespoli Forlì (14 vittorie – 6 sconfitte, .700)*; Pianoro (12-8, .600); Bertazzoni Collecchio (9-11, .450); Sestese (8-12, .400); Caserta (3-17, .150)

*Metalco Thunders prime in virtù del vantaggio negli scontri diretti

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

[www.fibs.it](http://www.fibs.it/)

http://www.fibs.it/____________________________________________

🔊 Listen to this