(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 Dopo aver conquistato l’aritmetico accesso ai playoff per il secondo anno consecutivo con il successo ingara 1, laRheavendors Caronnoreplica con la vittoria in gara 2 contro ilLacomes New Bollatecon il punteggio di2-0.

[ARTICOLO COMPETO](https://www.fibs.it/it/news/la-rheavendors-caronno-completa-lo-sweep-ai-danni-del-lacomes-new-bollate)

GIRONE A

Giovedì 2 settembre

Lacomes New Bollate – Rheavendors Caronno 0-2

CLASSIFICA GIRONE A

Inox Team Saronno (15 vittorie – 3 sconfitte, .833); MKF Bollate (14-4, .778); Rheavendors Caronno (11-7, .611); Taurus Donati Gomme Old Parma e Banco di Sardegna Nuoro (7-11, .389); Lacomes New Bollate (0-18, .000)

CLASSIFICA GIRONE B

Metalco Thunders Castellana (13-5, .722); Poderi dal Nespoli Forlì (12-6, .667); Pianoro (9-7, .563); Bertazzoni Collecchio (8-10, .444); Sestese (7-11, .389); Caserta (3-13, .188)

Foto: Yilian Tornes, protagonista del match (credit Davide Carabelli)

