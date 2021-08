(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 Nessun problema per il Nettuno BC 1945 che con i fuoricampo di Federico Giordani e Gabriel Lino, tre big inning consecutivi ed il dominio sul monte di lancio da parte di Lars Liguori, comincia nel migliore dei modi il turno di qualificazione alla Coppa Campioni 2022 battendo per differenza punti (18-0 al settimo inning) il Cagliari Baseball di Walter Angioi.

Risultati Primo turno qualificazione Coppa Campioni – Preliminare B:

Cagliari Baseball – Nettuno BC 1945 (a Nettuno) 0-18 (7°) (Nettuno BC 1945 conduce la serie 1-0)

Giocate mercoledì 18 agosto:

Preliminare A:

Godo Baseball-Parma Clima 5-6(Parma Clima conduce la serie 1-0)

Preliminare C:

Camec Collecchio-Hotsand Macerata Angels 1-3(Hotsand Macerata Angels conduce la serie 1-0)

Così in campo sabato 21 agosto:

h. 15.30

Preliminare B -Nettuno BC 1945-Cagliari Baseball

Preliminare C -Hotsand Macerata Angels-Camec Collecchio Baseball

h. 16.00

Preliminare A -Parma Clima-Godo Baseball

h. 20.30

Preliminare B -Nettuno BC 1945-Cagliari Baseball*

Preliminare C -Hotsand Macerata Angels-Camec Collecchio Baseball*

h. 21

Preliminare A -Parma Clima-Godo Baseball*

*=se necessaria

Poule Salvezza

Il programma del fine settimana (sabato 21 – domenica 22 agosto):

Gir A: Ecotherm Brescia – Campidonico Grizzlies Torino; Farma Crocetta – Senago Baseball; BC Settimo – Milano 1946 (domenica 22 agosto)

Gir B: Bolzano Baseball – Metalco Dragons Castellana; Itas Mutua BSC Rovigo – New Black Panthers Ronchi

Gir C: Erba Vita New Rimini – CSO Panamed Lancers; Comcor Engineering Modena – Ciemme Oltretorrente; Fontana Ermes Sala Baganza – OM Valpanaro Bologna Athletics (domenica 22 agosto)

Gir D: Paternò Red Sox – Academy of Nettuno; Fiorentina Baseball – WiPlanet Montefiascone; Longbridge 2000 – Ecopolis BBC Grosseto (domenica 22 agosto)

Classifica:

Gir A: Farma Crocetta (8-1), .889; Senago Baseball (8-4), .667; Campidonico Grizzlies Torino (8-5), .615; Ecotherm Brescia (4-6), .400; BC Settimo (5-9), .357; Milano 1946 (1-9), .100.

Gir B: Itas Mutua BSC Rovigo (8-6), .571; Tecnovap Verona (6-5), .545; Bolzano Baseball (7-7) e New Black Panthers Ronchi (6-6), .500; Metalco Dragons Castellana (5-6), .454; Sultan Cervignano Baseball (5-7), .417.

Gir C: Comcor Engineering Modena (12-2), .857; OM Valpanaro Bologna Athletics (10-4), .714; Ciemme Oltretorrente (7-7), .Fontana Ermes Sala Baganza (5-7), .417; Erba Vita New Rimini (3-9), .250; CSO Panamed Lancers (3-11), .214.

Gir D: Paternò Red Sox (10-2), .833; Ecopolis BBC Grosseto (9-5), .643; Longbridge 2000 (7-5), .583; Academy of Nettuno Baseball (6-8), .429; WiPlanet Montefiascone (5-7), .417; Fiorentina Baseball (1-11), .083.

