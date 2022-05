(AGENPARL) – dom 08 maggio 2022 Nella domenica di Serie A Baseball, Cagliari (grazie alla seconda vittoria all’ultimo respiro in altrettanti giorni sul Settimo) e Comcor Modena (doppietta sul Fontana Ermes Sala Baganza) rimangono in piena corsa per la qualificazione alla Pool Scudetto rispettivamente nei gironi A e C. Doppiette anche per Farma Crocetta e Itas Mutua Rovigo.

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/news/cagliari-comcor-modena-e-farma-crocetta-restano-in-corsa-per-la-pool-scudetto)

I risultati di domenica 8 maggio

Gir. A: Cagliari-Settimo 3-2; Platform TMC Poviglio-Senago 0-7, 3-1.

Gir. B: Metalco Dragons Castelfranco Veneto-NBP Ronchi dei Legionari 1-12 (8), 12-2 (8); Itas Mutua Rovigo-Padova 9-5, 3-2.

Gir. C: Fontana Ermes Sala Baganza-Comcor Modena 1-6, 3-6; CSA Torre Pedrera-Farma Crocetta 0-3, 1-7.

I risultati delle partite disputate sabato:

Gir. A: Parmaclima-Ciemme Oltretorrente 10-4, 5-0; Ecotherm Brescia- Campidonico Torino 2-13, 1-6; Cagliari-Settimo11-10.

Gir. B: Tecnovap Verona-Sultan Cervignano13-3 (8°), 9-1; UnipolSai Bologna- Camec Collecchio6-2, 16-1(6°)

Gir. C: Hort@ Godo-Longbridge 4-1, 11-1 (7°), San Marino-Mediolanum New Rimini16-1 (6°), 5-0.

Classifica

Gir. A: Parmaclima (12–0), 1.000; Campidonico Tor, Cagliari (7-4) .636; Settimo (6-5) .545; Ciemme Olt, Platform TMC Pov (4-6) .400; Senago (3-9), .250; Ecotherm Bre (1-10), .091.

Gir. B: UnipolSai Bo (12–0), 1.000; Camec Col (9-3), .750; Itas Mutua Rov (7-5), .583; NBP Ronchi (5-7) .417; Tecnovap Ver (4-7), .364; Sultan Cerv, Padova (4-8), 333; Metalco Cas (2-9), .182.

Gir. C: San Marino (12-0), 1.000; Hort@ God (10–2), .833; Comcor Mod (9-3), .750; Farma Cro (7-4), .636; Longbridge (4-8), .333; Mediolanum Rim (3-8), .273; CSA T. P. (2-10), .167; Fontana Ermes Sala B. (0-12), .000

Gir. D: Spirulina Becagli Gr (7–1), .875; Hotsand Mc (6-2), .750; Nettuno 1945 (5-3), .625; Big Mat Gr (4-4), .500; Orange Academy Net e OM Valpanaro Bo (1-7), .125.

Nella foto allegata di El Tambor Mayor, Alessandro Ferrari (Poviglio) eliminato a casa base da Nicolò Milani (Senago)

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

[www.fibs.it](http://www.fibs.it/)

http://www.fibs.it/____________________________________________

🔊 Listen to this