(AGENPARL) – dom 27 giugno 2021 È ilCagliari Baseballl’ultima squadra ad accedere alla poule Scudetto: alla squadra di Walter Angioi bastava un solo successo contro l’Ecotherm Brescia, ne sono arrivati due (6-5,7-1). IlParma Climabissa il successo di sabato battendo ilSettimoper13-0all’ottavo inning, mantenendosi imbattuta nel girone A. Doppiette anche perGodo Baseball,CSO Panamed Lancers,New Black Panthers RonchieCampidonico Torino Grizzlies.

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/il-cagliari-accede-alla-poule-scudetto-parma-clima-completa-la-doppietta)

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.fibs.it/it/events/2021-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results)

[CLASSIFICA](https://www.fibs.it/it/events/2021-fibs-serie-a-baseball-maschile/standings)

[STATISTICHE](https://www.fibs.it/it/events/2021-fibs-serie-a-baseball-maschile/stats/general)

Risultati ultimo turno:

*= giocata venerdì 25

**= giocata sabato 26

Gir. A: BC Settimo – Parmaclima 4-6**; 0-13 (8°); Milano Baseball 1946 – Campidonico Torino Grizzlies 4-13; 6-1

Gir. B: Cagliari Baseball – Ecotherm Brescia 6-5; 7-1

Gir. C: Comcor Engineering Modena – Camec Collecchio 3-9**, 0-8**; Ciemme Oltretorrente – Fontana Ermes Sala Baganza 11-1 (8°); 5-7

Gir. D: Tecnovap Verona – Metalco Castellana 7-12*, 8-1**; Bolzano Baseball – UnipolSai Fortitudo Bologna 5-10**, 0-11 (7°)**

Gir. E: Hotsand Macerata Angels – OM Valpanaro Bologna Athletics 11-4**, 6-2**; Erba Vita New Rimini – Itas Mutua Rovigo 3-7; 6-3.

Gir. F: Sultan Cervignano – Godo 0-5; 0-1; Longbridge 2000 – New Black Panthers Ronchi 6-11; 3-5.

Gir. G: Ecopolis Bbc Grosseto – San Marino 2-19 (7°)**, 0-12 (8°)**; CSO Panamed Lancers – Fiorentina 5-4; 13-5

Gir. H: Paternò Red Sox – Nettuno 1945 8-14**, 8-9**; Academy Nettuno – WiPlanet Montefiascone 4-7; 5-2

Riposano: Senago Baseball (girone B) e Farma Crocetta (girone C)

Classifica:

Gir. A. Parma Clima (12-0), 1.000; Campidonico Grizzlies Torino (6-5), .545; BC Settimo (3-9), .250; Milano 1946 (2-9), .182.

Gir. B. Cagliari BC (6-2), .750; Senago Baseball (4-4), .500; Ecotherm Brescia (2-6), .250.

Gir. C. Camec Collecchio (14-2), .875; Comcor Engineering Modena (9-7), .563; Farma Crocetta (8-8), .500; Fontana Ermes Sala Baganza (5-11), .313; Ciemme Oltretorrente (4-12), .250.

Gir. D. UnipolSai Fortitudo Bologna (12-0), 1.000; Tecnovap Verona (5-7), .417; Metalco Dragons Castellana (4-8), .333; Bolzano Baseball (3-9), .250.

Gir. E. Hotsand Macerata Angels (12-0), 1.000; Itas Mutua BSC Rovigo (5-6), .455; Erba Vita New Rimini (4-7), .364; OM Valpanaro Bologna Athletics (2-10), .167.

Gir. F. Godo Baseball (11-1), .917; New Black Panthers Ronchi (8-4), .667; Longbridge 2000 (3-9), .250; Sultan Cervignano (2-10), .167.

Gir. G. San Marino (12-0), 1.000; Ecopolis BBC Grosseto (7-5), .583; CSO Panamed Lancers (3-9), .250; Fiorentina Baseball (2-10), .167.

Gir. H. Nettuno BC 1945 (12-0), 1.000; Paternò Red Sox (7-5), .583; Academy of Nettuno (3-9), .250; WiPlanet Montefiascone (2-10), .167.

Foto: Matteo Pizzolini (New Black Panthers) tocca Samuele Gamberini (Longbridge 2000) che tenta la scivolata in seconda base durante gara uno del doppio incontro domenicale al “Gianni Falchi”. Credit: Lauro Bassani/PhotoBass

