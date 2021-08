(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 Nella serata in cui il San Marino conquista lo Scudetto 2021, sui campi di Godo e Collecchio si disputa la prima giornata del turno preliminare di qualificazione alla Final Four che determinerà poi quale squadra riuscirà a staccare il secondo biglietto utile per l’accesso allaCoppa Campioni2022. Il primo turno va in archivio conParma Clima([6-5](https://www.fibs.it/it/events/2021-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results/box-score/85242)sulGodo) eHotsand Macerata([3-1](https://www.fibs.it/it/events/2021-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results/box-score/85245)sulCamec Collecchio) che si portano avanti nella serie alla meglio delle tre partite.

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/abb-ecc-q)

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.fibs.it/it/events/2021-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results)

[CLASSIFICA](https://www.fibs.it/it/events/2021-fibs-serie-a-baseball-maschile/standings)

[STATISTICHE](https://www.fibs.it/it/events/2021-fibs-serie-a-baseball-maschile/stats/general/all)

Risultati Primo turno qualificazione Coppa Campioni – Preliminare A:

Godo Baseball – Parma Clima 5-6 (Parma Clima conduce la serie 1-0)

Risultati Primo turno qualificazione Coppa Campioni – Preliminare C:

Camec Collecchio – Hotsand Macerata Angels 1-3 (Hotsand Macerata Angels conduce la serie 1-0)

Così in campo venerdì 20 agosto:

h. 20.30

Preliminare B – Cagliari Baseball – Nettuno BC 1945 (a Nettuno, Cagliari squadra di casa)

Così in campo sabato 21 agosto:

h. 15.30

Preliminare B – Nettuno BC 1945 – Cagliari Baseball

Preliminare C – Hotsand Macerata Angels – Camec Collecchio Baseball

h. 16.00

Preliminare A – Parma Clima – Godo Baseball

h. 20.30

Preliminare B – Nettuno BC 1945 – Cagliari Baseball*

Preliminare C – Hotsand Macerata Angels – Camec Collecchio Baseball*

h. 21

Preliminare A – Parma Clima – Godo Baseball*

*=se necessaria

Nella foto di repertorio il lanciatore del Parma Clima Danny Rondon (Credit: Manguera Prensa)

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

[www.fibs.it](http://www.fibs.it/)

http://www.fibs.it/____________________________________________

