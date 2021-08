(AGENPARL) – sab 21 agosto 2021 SarannoNettuno BC 1945,Parma ClimaeHotsand Macerata Angelsa fare compagnia allaUnipolSai Fortitudo BolognaallaFinal Four(4-5 settembre 2021) che deciderà quale squadra accompagnerà ilSan Marinocampione d’Italia allaCoppa Campioni 2022. Al Nettuno (18-0, 18-1 controCagliari Baseball) ed al Parma Clima (6-5, 7-6 contro ilGodo Baseball) bastano due partite mentre il Macerata Angels (3-1, 4-6, 10-0) ha bisogno di gara3 per eliminare ilCamec Collecchio.

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/abb-pre-cc)

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.fibs.it/it/events/2021-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results)

[CLASSIFICA](https://www.fibs.it/it/events/2021-fibs-serie-a-baseball-maschile/standings#1013)

[STATISTICHE](https://www.fibs.it/it/events/2021-fibs-serie-a-baseball-maschile/stats/general/all)

Risultati sabato 21 agosto:

Preliminare A -Parma Clima-Godo Baseball 7-6

Preliminare B -Nettuno BC 1945-Cagliari Baseball 18-1 (7°)

Preliminare C -Hotsand Macerata Angels-Camec Collecchio Baseball 4-6; 10-0 (7°)

*San Marino Campione d’Italia e già qualificato alla Coppa Campioni

**UnipolSai Fortitudo Bologna perdente della Italian Baseball Series già qualificata alla Final Four.

Parma Clima e Nettuno BC 1945 vincono serie 2-0 e si qualificano alla Final Four, Hotsand Macerata Angels vince serie 2-1 e si qualifica alla Final Four.

Nella foto di repertorio il lanciatore dell’Hotsand Macerata Angels Frank Lopez, protagonista di una prestazione dominante contro il Camec Collecchio nella decisiva gara3 (Credit: Lauro Bassani/PhotoBass)

