(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 Due triplette per San Marino e UnipolSai Bologna e il doppio successo dello Spirulina Becagli Grosseto caratterizzano il primo weekend completo della Poule Scudetto di Serie A Baseball.

Terza vittoria con punto esclamativo per il San Marino che nella sfida serale allo “Steno Borghese” di Nettuno vince per [3-0](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results/box-score/98021) sul Nettuno 1945 grazie alla no-hit combinata della coppia Di Raffaele-Baez. La sfida in pedana si rivela assai appassionante e nella prima parte di partita le opportunità scarseggiano. Le basi su ball giocano un ruolo fondamentale nel match, soprattutto a favore degli ospiti che creano i propri punti partendo proprio da 4 walk concessi dal partente nettunese Jesus Lage. I padroni di casa mettono in base 2 dei 4 corridori totali al secondo inning con un out, ma non concretizzano, mentre il San Marino, dopo due basi su ball guadagnate, passano nel proprio terzo attacco con una valida di Gabriel Lino. Di Raffaele passa il testimone a Fernando Baez dopo 3 riprese inviolate e i sammarinesi piazzano il colpo gobbo al quinto attacco, con i medesimi presupposti del terzo inning, grazie al singolo di Leonardo Ferrini e la volata di sacrificio di Angulo. Per il Nettuno 1945, nonostante una buona prestazione da rilievo di Nicola Garbella, non arriva alcun sussulto offensivo e Baez può sigillare la prestazione senza valide subite dalla difesa e lo sweep sammarinese.

Tripletta anche per la UnipolSai Bologna che batte il Campidonico Torino nell’ultimo atto del weekend con una vittoria per [4-0](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results/box-score/98405) sulla falsariga di quelle precedenti. Felsinei subito proficui in attacco in avvio. Dopo una valida, un errore difensivo e una base intenzionale, Riccardo Bertossi punisce il partente avversario Federico Robles (4IP, 4R nella sua prima partenza stagionale col Torino) con un singolo da due punti che sblocca la sfida, poi uno sprint a casa di Lampe fissa subito il parziale sul 3-0. Torino trova solo 2 valide contro Murilo Gouvea (5IP, 1 BB e 6 K per il suo primo successo nella Poule Scudetto) e l’attacco bolognese allunga sulla volata di sacrificio al quarto di Grimaudo, il quale concretizza le tre valide precedenti dei compagni di lineup e porta il punteggio sul 4-0 che, con la chiusura di due riprese di Christian Scafidi, diventerà anche il punteggio definitivo.

Allo “Jannella” di Grosseto si chiude una serie combattuta e vincente per la squadra di casa che si impone nel match serale per[5-2](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results/box-score/98406) e riscattano la battuta d’arresto del pomeriggio. A causa della maratona di gara 1 e la partita pomeridiana combattuta, le rotazioni corte costringono i manager a chiamare in causa due giovani lanciatori, Bulfone per Grosseto e Grado per Godo. I romagnoli la sbloccano con una valida di Marco Servidei e, dopo un errore difensivo toscano, la battuta in doppio gioco di Mattia Bucchi che fissa il parziale sul 2-0, ma la risposta dello Spirulina Becagli non tarda ad arrivare. Nella terza ripresa Jose Herrera concretizza con un singolo da due punti che riequilibra la contesa, poi, nell’inning successivo, lo emula Francesco Vaglio che capitalizza la situazione di basi piene al meglio e pone fine alla partita del lanciatore Grado. Il singolo successivo, da un punto, di Gabriele Chelli ai danni del giovane rilievo Filippo Laghi porta il Grosseto sul definitivo 5-2 che il pitching staff di casa riuscirà a preservare grazie alle 8 eliminazioni di Antonio Noguera e alle ultime 4 ottenute da Junior Oberto.

Non si gioca nemmeno in serata sul diamante di Collecchio a causa del maltempo che ha colpito la località emiliana nel corso della giornata. Le due partite tra Camec e ParmaClima sono state rinviate a data da destinarsi.

POULE SCUDETTO

Risultati delle partite di sabato 28/5

Gir. A1: Nettuno-San Marino 3-10, 0-3; Camec Collecchio-Parmaclima rinviate per pioggia;

Gir. B1: UnipolSai Bologna-Campidonico Torino 7-1, 4-0; Spirulina Becagli Grosseto-Hort@ Godo 2-5, 5-2.

Classifiche:

Gir. A1: Parmaclima (3-1), .750; San Marino (4-2), .667; Camec Col (0-1), Nettuno 1945 (0-3), .000

Gir. B1: UnipolSai Bo (3-0), 1.000; Spirulina Becagli Gr (2-1), .667; Hort@ Godo (1-2), .333; Campidonico To (0-3), .000.

[CLASSIFICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/standings)

[STATISTICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/stats/general/all)

Nella foto in copertina, Riccardo Bertossi si tuffa saldamente in terza base sulla difesa di Gabriele Valetti (PhotoBass)

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

[www.fibs.it](http://www.fibs.it/)

http://www.fibs.it/____________________________________________

🔊 Listen to this