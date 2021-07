(AGENPARL) – ven 30 luglio 2021 UnipolSai Fortitudo Bologna e San Marino compiono un passo in più verso la finale Scudetto grazie ai successi del venerdì sera contro Parma Clima (18-1 al 7° inning) e Hotsand Macerata Angels (5-2).

Poule Scudetto

Risultati 2^ giornata di ritorno

Gir. A: Parma Clima – UnipolSai Fortitudo Bologna 1-18 (7°)

Gir. B: Hotsand Macerata Angels – San Marino 2-5

Così in campo sabato 31 luglio 2021:

Gir. A: Cagliari Baseball – Camec Collecchio (h. 15.30, 20.30), UnipolSai Fortitudo Bologna – Parma Clima (h. 20.30) su FIBSTV.com, MS Sport e MS Channel (prepartita dalle 20).

Gir. B: Nettuno BC 1945 – Godo Baseball (h. 16, 20.30), Hotsand Macerata Angels – San Marino (h. 20.30)

Classifica

Gir. A: UnipolSai Fortitudo Bologna (7-0), 1.000; Parma Clima (4-3), .571; Camec Collecchio (2-4), .333; Cagliari Baseball (0-6), .000.

Gir. B: San Marino (8-1), .889; Nettuno BC 1945 (5-3), .625; Godo Baseball (1-5), .167; Hotsand Macerata Angels (1-6), .222.

Poule Salvezza

Il programma del week-end (sabato 31 luglio – domenica 1° agosto):

Gir. A: Farma Crocetta – BC Settimo (sabato 31 ore 15 e 20.30), Campidonico Grizzlies Torino – Milano 1946 (sabato 31 ore 15.30 e 20.30), Senago Baseball – Ecotherm Brescia (domenica 1° agosto h. 11 e 15.30).

Gir. B: New Black Panthers Ronchi – Sultan Cervignano (sabato 31 ore 15.30 e 20.30), Metalco Dragons Castellana – Tecnovap Verona (domenica 1 ore 11 e 15.30), Itas Mutua BSC Rovigo – Bolzano Baseball (domenica 1 ore 11 e 15.30).

Gir. C: Erba Vita New Rimini – Comcor Engineering Modena (sabato 31 ore 15.30 e 20.30), Ciemme Oltretorrente – OM Valpanaro Bologna Athletics (domenica 1 ore 10.30 e 15.30), CSO Panamed Lancers – Fontana Ermes Sala Baganza (domenica 1 ore 11 e 15).

Gir. D: Ecopolis BBC Grosseto – WiPlanet Montefiascone (sabato 31 ore 15 e 20.30), Paternò Red Sox – Longbridge 2000 (sabato 31 ore 15.30, domenica 1 ore 10), Academy of Nettuno Baseball – Fiorentina Baseball (domenica 1 ore 11 e ore 15).

Classifica:

Gir. A: Farma Crocetta (6-1), .857; Senago Baseball (6-2), .750; BC Settimo (4-4), .500; Ecotherm Brescia e Campidonico Grizzlies Torino (3-5), .375; Milano 1946 (1-6), .143

Gir. B: Tecnovap Verona (4-2), .667; Bolzano Baseball (4-4), Sultan Cervignano (3-3), Metalco Dragons e Itas Mutua BSC Rovigo (4-4), .500; New Black Panthers Ronchi (3-5), .375.

Gir. C: Comcor Engineering Modena (8-0), 1.000; OM Valpanaro Bologna Athletics (5-3), .625; Ciemme Oltretorrente (4-4), .500; CSO Panamed Lancers (3-5), .375; Erba Vita New Rimini e Fontana Ermes Sala Baganza (2-6), .250.

Gir. D: Ecopolis BBC Grosseto e Paternò Red Sox (6-2), .750; Longbridge 2000 e WiPlanet Montefiascone (5-3), .625; Academy of Nettuno Baseball – Fiorentina Baseball (1-7), .125.

Foto: Ricardo Paolini (Parma Clima) difende la seconda base dalla scivolata di Ray van Gurp (UnipolSai Fortitudo Bologna). Credit: Manguera Prensa

