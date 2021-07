(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 Sorpresa nell’anticipo del venerdì sera in Serie A Baseball: prima vittoria in poule Scudetto per il Godo Baseball, che infligge il primo K. O. in campionato al San Marino di Doriano Bindi, battuto per [4-0](https://www.fibs.it/it/events/2021-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results/box-score/83947). Nessun problema invece per la UnipolSai Fortitudo Bologna che vince per [10-1](https://www.fibs.it/it/events/2021-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results/box-score/84305) contro il Camec Collecchio.

Risultati venerdì 23 luglio

Gir. A: UnipolSai Fortitudo Bologna – Camec Collecchio 10-1

Gir. B: Godo Baseball – San Marino Baseball 4-0

Classifica:

Gir. A: UnipolSai Fortitudo Bologna (5-0), 1.000; Parma Clima (2-2), .500; Camec Collecchio (2-3), .400; Cagliari Baseball (0-4), .000.

Gir. B: San Marino (6-1), .857; Nettuno BC 1945 (4-2), .667; Godo Baseball (1-4), .200; Hotsand Macerata Angels (0-4), .000.

Il programma di domani sabato 24 luglio:

Gir. A: Parma Clima – Cagliari Baseball; Camec Collecchio – UnipolSai Fortitudo Bologna

Gir. B: Hotsand Macerata Angels – Nettuno BC 1945; San Marino – Godo Baseball (diretta su FIBSTV.com, MS Channel e MS Sport a partire dalle ore 19.30)

Il programma della poule Salvezza (sabato 24, domenica 25 luglio):

Gir. A: Campidonico Grizzlies Torino – Farma Crocetta (sabato 24); BC Settimo – Senago Baseball (domenica 25); Ecotherm Brescia – Milano 1946 (domenica 25)

Gir. B: Bolzano Baseball – New Black Panthers Ronchi (sabato 24); Itas Mutua BSC Rovigo – Tecnovap Verona (domenica 25); Sultan Cervignano – Metalco Dragons Castellana (domenica 25)

Gir. C: Erba Vita New Rimini – OM Valpanaro Bologna Athletics (sabato 24); Comcor Engineering Modena (sabato 24); Fontana Ermes Sala Baganza – Ciemme Oltretorrente (domenica 25)

Gir. D: WiPlanet Montefiascone – Paternò Red Sox (sabato 24 e domenica 25); Fiorentina Baseball – Ecopolis BBC Grosseto (sabato 24); Longbridge 2000 – Academy of Nettuno Baseball (domenica 25)

Classifica:

Gir. A: Senago Baseball (5-1), .833; Farma Crocetta (4-1), .800; BC Settimo e Campidonico Grizzlies Torino (3-3), .500; Ecotherm Brescia (2-4), .333; Milano 1946 (0-5), .000.

Gir. B: Itas Mutua BSC Rovigo (4-2), .667; Bolzano Baseball (3-3), Sultan Cervignano Baseball (2-2), Metalco Dragons Castellana (3-3) e Tecnovap Verona (2-2), .500; New Black Panthers Ronchi (2-4), .333.

Gir. C: Comcor Engineering Modena (6-0), 1.000; OM Valpanaro Bologna Athletics, CSO Panamed Lancers e Ciemme Oltretorrente (3-3), .500; Erba Vita New Rimini (2-4), .333; Fontana Ermes Sala Baganza (1-5), .167.

Gir. D: Ecopolis BBC Grosseto e Paternò Red Sox (5-1), .833; WiPlanet Montefiascone (4-2), .667; Longbridge 2000 (3-3), .500; Academy of Nettuno Baseball (1-5), .167; Fiorentina Baseball (0-6), .000.

Foto: Filippo Agretti (UnipolSai Fortitudo Bologna) scivola sulla terza base difesa da Simone Calasso (Camec Collecchio). Credit: Lauro Bassani/PhotoBass

