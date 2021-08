(AGENPARL) – mar 03 agosto 2021 Nonostante la qualificazione già in tasca, la UnipolSai Fortitudo Bologna non abbassa la guardia ed al “Gianni Falchi” si impone sul Cagliari Baseball con due vittorie per differenza punti al settimo inning con i risultati di 14-3 e 19-2. Il Parma Clima e il Camec Collecchio si dividono la posta in palio (10-7 per Collecchio, 11-5 per Parma) e restano appaiate al secondo posto.

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/unipolsai-fortitudo-bologna-sempre-sul-pezzo-equilibrio-tra-camec-collecchio-e-parma-clima)

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.fibs.it/it/events/2021-fibs-serie-a-baseball-maschile/schedule-and-results)

[CLASSIFICA](https://www.fibs.it/it/events/2021-fibs-serie-a-baseball-maschile/standings)

[STATISTICHE](https://www.fibs.it/it/events/2021-fibs-serie-a-baseball-maschile/stats/general/all)

Recupero 2^ giornata di andata:

Gir. A: Cagliari Baseball – UnipolSai Fortitudo Bologna (partite disputate al “Falchi” di Bologna) 3-14 (7°), 2-19 (7°).

Gir. A: Parma Clima – Camec Collecchio 7-10, 11-5.

Classifica:

Gir. A: UnipolSai Fortitudo Bologna (10-0), 1.000; Camec Collecchio e Parma Clima (5-5), .500; Cagliari Baseball (0-10), .000.

Gir. B: San Marino (9-1), .900; Nettuno BC 1945 (6-4), .600; Godo Baseball (2-6), .250; Hotsand Macerata Angels (1-7), .125.

Così in campo domani mercoledì 4 agosto:

Recupero 3^ giornata di andata:

Gir. B: Hotsand Macerata Angels – Godo Baseball (h. 15.30, h. 20.30)

Foto: Stefano Desimoni (Parma Clima) scivola sulla seconda base, Davide Benetti (Camec Collecchio) tira in prima. Credit: Manguera Prensa

