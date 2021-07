(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 La prima sfida stagionale di poule Scudetto allo “Steno Borghese” traNettuno BC 1945eSan Marinosi risolve in favore dei romagnoli, ai quali bastano sette punti nel primo inning per scavare un solco insormontabile per la squadra di Guglielmo Trinci che tuttavia si dà da fare ma non va oltre il9-7. Si tratta della prima sconfitta per la squadra laziale.

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/abb-net-sma)

Poule Scudetto, 3^ giornata andata:

Risultati venerdì 16 luglio:

Gir. B. Nettuno BC 1945 – San Marino 7-9

Il programma di sabato 17 luglio:

Gir. A. Nettuno BC 1945 – San Marino

Gir. B. Hotsand Macerata Angels – Godo Baseball

Classifica:

Gir. A. UnipolSai Bologna (4-0) 1.000; Camec Collecchio e Parmaclima (2-2) .500; Cagliari (0-4) .000

Gir. B.San Marino (5-0) 1.000; Nettuno BC 1945 (4-1), .800; Godo Baseball e Hotsand Macerata Angels (0-4) .000

Poule Salvezza, 3^ giornata andata:

Il programma del week-end

Gir. A:sabato Campidonico Grizzlies Torino – Ecotherm Brescia; domenica Milano 1946 – BC Settimo, Senago Baseball – Farma Crocetta.

Gir. B:sabato Tecnovap Verona – Sultan Cervignano, New Black Panthers Ronchi – Itas Mutua BSC Rovigo; domenica Metalco Dragons Castellana – Bolzano Baseball.

Gir. C:domenica Ciemme Oltretorrente – Comcor Engineering Modena, CSO Panamed Lancers – Erba Vita New Rimini, OM Valpanaro Athletics Bologna – Fontana Ermes Sala Baganza.

Gir. D:sabato Ecopolis BBC Grosseto – Longbridge 2000, Academy of Nettuno Baseball – Paternò Red Sox (garadue domenica); domenica WiPlanet Montefiascone – Fiorentina Baseball.

Classifiche

Gir. A:Senago Baseball (4-0) 1000; Farma Crocetta (3-0) 1000; Campidonico Grizzlies Torino (2-2) .500; BC Settimo e Ecotherm Brescia (1-3) .250; Milano 1946 (0-3) .000

Gir. B: Bolzano Baseball, Tecnovap Verona, Metalco Dragons Castellana, New Black Panthers Ronchi, Sultan Cervignano e Itas Mutua BSC Rovigo (2-2) .500.

Gir. C: Comcor Engineering Modena (4-0) 1000; Ciemme Oltretorrente (3-1) .750; CSO Panamed Lancers (2-2) .500; Erba Vita New Rimini, OM Valpanaro Athletics Bologna e Sala Baganza (1-3) .250.

Gir. D:Longbridge 2000, Red Sox Paternò, Ecopolis BBC Grosseto (3-1) .750; WiPlanet Montefiascone (2-2) .500; Academy of Nettuno Baseball (1-3) .250; Fiorentina Baseball (0-4) .000.

Foto orizzontale: Simone Albanese (San Marino) in battuta contro il Nettuno BC 1945. Credit: Daniele Combi/Nettuno BC 1945

Foto verticale: Luca Di Raffaele (San Marino) sul monte di lancio contro il Nettuno BC 1945. Credit: Daniele Combi/Nettuno BC 1945

