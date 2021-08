(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 Nell’ultimo sabato del mese di agosto si consuma l’ultimo atto della Fiorentina Baseball, che dopo 16 partite di poule salvezza, e con quattro partite ancora da disputare, è la prima squadra di Serie A Baseball 2021 a retrocedere in Serie B 2022, fermata da un doppio K. O. in casa dell’Ecopolis BBC Grosseto. Nel girone A il Campidonico Grizzlies Torino interrompe con uno sweep la striscia di vittorie del Farma Crocetta; nel girone B i New Black Panthers di Ronchi dei Legionari spazzano il Bolzano Baseball, che adesso trema.

Risultati sabato 28 agosto e programma domenica 29 agosto:

Gir. A: Farma Crocetta – Campidonico Grizzlies Torino 1-5, 5-11; Senago Baseball – BC Settimo (domenica 29 agosto); Milano 1946 – Ecotherm Brescia (domenica 29 agosto)

Gir. B: New Black Panthers Ronchi – Bolzano Baseball 2-1, 6-5; Tecnovap Verona – Itas Mutua BSC Rovigo (domenica 29 agosto); Metalco Dragons Castellana – Sultan Cervignano (domenica 29 agosto)

Gir. C: Ciemme Oltretorrente – Fontana Ermes Sala Baganza (domenica 29 agosto); OM Valpanaro Bologna Athletics – Erba Vita New Rimini (domenica 29 agosto); CSO Panamed Lancers – Comcor Engineering Modena (domenica 29 agosto).

Gir. D: Ecopolis BBC Grosseto – Fiorentina Baseball 10-6, 10-0 (7°); Academy of Nettuno Baseball – Longbridge 2000 (domenica 29 agosto); Paternò Red Sox – WiPlanet Montefiascone (18-19 settembre).

Classifiche:

Gir. A: Farma Crocetta (10-3), .770; Campidonico Grizzlies Torino (12-5), .706; Senago Baseball (8-6), .571; BC Settimo (7-9), .437; Ecotherm Brescia (4-8), .333; Milano 1946 (1-11), .083.

Gir. B: New Black Panthers Ronchi e Itas Mutua BSC Rovigo (9-7), .563; Tecnovap Verona (6-5), .545; Metalco Dragons Castellana (6-7), .461; Bolzano Baseball (8-10), .444; Sultan Cervignano (5-7), .416.

Gir. C: Comcor Engineering Modena (14-2), .875; OM Valpanaro Bologna Athletics (10-6), .625; Fontana Ermes Sala Baganza (7-7), .500; Ciemme Oltretorrente (7-9), .438; Erba Vita New Rimini (5-9), .357; CSO Panamed Lancers (3-13), .188.

Gir. D: Paternò Red Sox (11-3), .786; Ecopolis BBC Grosseto (12-6), .667; Longbridge 2000 (8-6), .571; Academy of Nettuno Baseball (7-9), .438; WiPlanet Montefiascone (6-8), .429; Fiorentina Baseball (2-14), .125.

Fiorentina Baseball (girone D) retrocede in Serie B.

Nella foto di repertorio l’interno Andrea Sgnaolin (Ecopolis BBC Grosseto) in azione durante gara 2 dello scorso 22 agosto a Bologna contro il Longbridge 2000. Credit: Lauro Bassani/PhotoBass

