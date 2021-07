(AGENPARL) – dom 25 luglio 2021 La lotta salvezza si fa sempre più interessante specialmente nel girone C e D: il Fontana Ermes Sala Baganza non riesce a lasciare la compagnia dell’Erba Vita New Rimini mentre l’Academy of Nettuno Baseball subisce uno sweep dal Longbridge 2000 e viene risucchiato dalla Fiorentina. Doppietta anche per il Tecnovap Verona (contro l’Itas Mutua BSC Rovigo) mentre il Milano 1946 trova il primo successo in poule Salvezza vincendo la seconda sfida, al decimo inning, contro l’Ecotherm Brescia.

Il programma della poule Salvezza (sabato 24, domenica 25 luglio):

Gir. A: Campidonico Grizzlies Torino – Farma Crocetta 1-7, 5-8; BC Settimo – Senago Baseball 0-7, 6-0; Ecotherm Brescia – Milano 1946 6-5, 2-3 (10°).

Gir. B: Bolzano Baseball – New Black Panthers Ronchi 2-1, 16-17; Itas Mutua BSC Rovigo – Tecnovap Verona 6-8, 0-11; Sultan Cervignano – Metalco Dragons Castellana 1-4, 10-0 (7°).

Gir. C: Erba Vita New Rimini – OM Valpanaro Bologna Athletics 2-3, 3-4; Comcor Engineering Modena – CSO Panamed Lancers 10-8, 5-1; Fontana Ermes Sala Baganza – Ciemme Oltretorrente 3-2, 0-2.

Gir. D: WiPlanet Montefiascone – Paternò Red Sox 8-2, 12-2; Fiorentina Baseball – Ecopolis BBC Grosseto 0-12 (7°), 5-0; Longbridge 2000 – Academy of Nettuno Baseball 18-10, 14-2.

Classifica:

Gir. A: Farma Crocetta (6-1), .857; Senago Baseball (6-2), .750; BC Settimo (4-4), .500; Ecotherm Brescia e Campidonico Grizzlies Torino (3-5), .375; Milano 1946 (1-6), .143.

Gir. B: Tecnovap Verona (4-2), .667; Bolzano BC (4-4), Sultan Cervignano (3-3), Metalco Dragons Casellana e Itas Mutua BSC Rovigo (4-4), .500; New Black Panthers Ronchi (3-5), .375.

Gir. C: Comcor Engineering Modena (8-0), 1.000; OM Valpanaro Bologna Athletics (5-3), .625; Ciemme Oltretorrente (4-4), .500; CSO Panamed Lancers (3-5), .375;Erba Vita New Rimini e Fontana Ermes Sala Baganza (2-6), .250.

Gir. D: Ecopolis BBC Grosseto e Paternò Red Sox (6-2), .750; Longbridge 2000 e WiPlanet Montefiascone (5-3), .625; Academy of Nettuno Baseball e Fiorentina Baseball (1-7), .125.

Foto: Samuele Gamberini (Longbridge 2000) celebra il fuoricampo colpito in gara uno della sfida tra Longbridge 2000 e Academy of Nettuno Baseball. Credit: Lauro Baassani/PhotoBass.

