Serie A Baseball, poule salvezza – presentazione 3^ giornata

(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 La fase di poule salvezza giunge al suo terzo week-end con tante partite di alto interesse, specialmente per quanto riguarda le prime posizioni in classifica.

Il programma della 3^ giornata:

Gir. D1: sabato 11 giugno: Padova – Ciemme Oltretorrente; Tecnovap Verona – Metalco Dragons Castellana; domenica 12 giugno: Cagliari – Settimo.

Gir. E1: sabato 11 giugno: New Black Panthers – Itas Mutua Rovigo; domenica 12 giugno: Platform-TMC Poviglio – Sultan Cervignano; Ecotherm Brescia – Senago.

Gir. F1: sabato 11 giugno: Comcor Modena – Farma Crocetta; domenica 12 giugno: OM Valpanaro Bologna Athletics – Mediolanum New Rimini. Riposa: Fontana Ermes Sala Baganza

Gir. G1: sabato 11 giugno: Academy of Nettuno – Longbridge 2000; domenica 12 giugno: Big-Mat Bsc Grosseto 1952 – Hotsand Macerata. Riposa: CSA Torre Pedrera Falcons.

Classifiche:

Gir. D1: Cagliari (4-0), 1.000; Padova (2-1), .667; Ciemme Oltr e Settimo (2-2), .500; Tecnovap Ver (1-2) .333; Metalco Cas (0-4), .000.

Gir. E1: Platform-TMC Pov, NBP Ronchi, Itas Mutua Rov (3-1), .751; Sultan Cerv (2-2), .500; Ecotherm Bre (1-3), .250; Senago (0-4), .000.

Gir. F1: Comcor Mod (2-0), 1.000; Farma Cro (2-1) .667; OM Valpanaro Bo (1-1), .500; Mediolanum Rim (1-2), .333; Fontana Ermes Sala B. (1-3), .250.

Gir. G1: Big-Mat Gr e Hotsand Mc (4-0) 1.000; Academy Net, Longbridge (0-2) e CSA T. P (0-4), .000.

Foto: Tommaso Delmonte (Farma Crocetta) gira la mazza. Credit: El Tambor Mayor

