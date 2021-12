(AGENPARL) – sab 04 dicembre 2021 04 dicembre 2021

Sepolture nei cinerari familiari: manifestazione di interesse

Pubblicato l’avviso per manifestazioni di interesse finalizzate al rilascio di concessioni per sepolture nei cinerari familiari da 4 a 6 posti presso il Cimitero Monumentale di Bonaria.

Le domande trasmesse prima o oltre i termini suindicati non verranno prese in considerazione.

Documentazione e modulistica sono scaricabili dal link sotto indicato.

www.comune.cagliari.it

