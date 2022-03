(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 SENTENZA ETAFELT, FILCTEM CGIL: “IL GIUDICE RIBADISCE I DIRITTI DI RAPPRESENTANZA E SINDACALI DEI LAVORATORI”

Roma, 9 marzo 2021. “La sentenza del tribunale di Ivrea sulla legittimazione della elezione della RSU nell’azienda Etafelt, nel torinese ed applicante il contratto nazionale di lavoro del settore Penne e Spazzole Industria, è la dimostrazione che l’applicazione del testo unico sulla rappresentanza, recepito in questo ccnl, è stato correttamente interpretato dalle organizzazioni sindacali di categoria”, così la segretaria nazionale della Filctem Cgil, Sonia Paoloni, riguardo la decisione delgiudice del tribunale Ordinario di Ivrea che ha dato ragione al ricorso presentato dalla Filctem Cgil e dalla Femca Cisl di Torino, contro l’azienda di S.Mauro Torinese, per attività antisindacale.L’azienda, lo ricordiamo, non aveva riconosciuto le RSU ed RLSSA elette, rifiutandosi di dare loro i permessi sindacali necessari per partecipare agli incontri richiesti dalle organizzazioni sindacali.

“Una norma, quella della rappresentanza – ha continuato la Paoloni -, che garantisce ai lavoratori quelle libertà essenziali di organizzarsi sindacalmente per la tutela dei propri diritti e, a riguardo, l’azienda ha il dovere di rimanere estranea e neutrale rispetto alle scelte di associazione e organizzazione sindacale dei propri lavoratori e di rispettarne le scelte. Altrimenti verrebbero meno proprio i diritti. Il sindacato rispetta le regole e anche le aziende devono impegnarsi a rispettarle. Oggi il Tribunale di Ivrea ha ribadito questo concetto”: ha concluso la Paoloni.

Nicola Lazzerotti

Filctem-Cgil nazionale

Uff. Comunicazione