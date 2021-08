(AGENPARL) – mar 24 agosto 2021 SENATO, MONTEVECCHI (M5s): INTERROGAZIONE A FRANCESCHINI SU NOMINA DE PASQUALE ALL’ARCHIVIO DI STATO

“Le dimissioni di Tomaso Montanari dal Consiglio superiore per i Beni Culturali aprono uno squarcio preoccupante sul funzionamento di questo organo che dovrebbe essere tra i massimi tutori del nostro patrimonio. La nomina arbitraria di Andrea De Pasquale a direttore dell’Archivio centrale di Stato risulta quantomeno discutibile da un lato per certe affermazioni quando era direttore della Biblioteca nazionale, come denunciato da Paolo Bolognesi e dalle associazioni delle vittime delle stragi (Piazza Fontana, Brescia e 2 agosto 1980 Bologna) e dall’altro per l’apparente disinteresse del ministro riguardo le perplessità pervenute dal Consiglio. A ciò possiamo aggiungere un’inaccettabile ostinazione a trascurare l’importanza dei nostri archivi come istituzioni di studio e ricerca, che necessitano di personale competente. E a tal proposito mi chiedo a che punto siamo con i concorsi.

Ho intenzione, dunque, di depositare un’interrogazione al ministro Dario Franceschini per fare luce su una vicenda che pone numerose domande”.

Così la senatrice Michela Montevecchi, Segretario del Consiglio di Presidenza del Senato e membro della Commissione cultura.

Sen. Michela Montevecchi

Segretario del Consiglio di Presidenza del Senato

