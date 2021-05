(AGENPARL) – ven 28 maggio 2021 NOTA STAMPA

SENATO, LICHERI (M5S): SOLIDARIETÀ A CASELLATI, CONTRASTARE OGNI FORMA DI ODIO

ROMA, 28 maggio – “A nome del gruppo del Movimento 5 stelle al Senato esprimo solidarietà alla presidente Elisabetta Casellati per le gravi minacce ricevute in questi ultimi giorni. Gli aspri confronti politici non devono mai confondersi o peggio autorizzare manifestazioni di odio o violenza. È dovere di tutti contrastare le intolleranze e rafforzare la cultura del rispetto”.

Così in una nota stampa il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Ettore Licheri.

