(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 SENATO, DE BERTOLDI (FDI): BENE D’ALFONSO CONTRO RICORSO SISTEMATICO AL VOTO DI FIDUCIA

“Il presidente della commissione Finanze D’Alfonso ha dato oggi lettura di una sua missiva alla presidente Casellati in cui ha accolto la mia protesta della scorsa settimana in Commissione sul ricorso sistematico al voto di fiducia e al monocameralismo di fatto. E’ stata la prima volta che è stata inoltrata una richiesta alle cariche istituzionali delle Camere di rivolgersi al Presidente della Repubblica, non il solito appello a Mattarella del singolo parlamentare o partito ma l’investitura delle cariche istituzionali. Si tratta di un importante risultato per FdI, che da sempre ha denunciato l’inaccettabile e consolidata violazione della Costituzione che ha di fatto introdotto un monocameralismo, impedendo su provvedimenti che mobilitano decine e decine di milioni la partecipazione e il coinvolgimento di entrambi i rami del Parlamento.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze di Palazzo Madama.

________________________

