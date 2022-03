(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 NOTA STAMPA

SENATO, D’ANGELO (M5S): RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER SIRI DA ACCOGLIERE, ARGOMENTAZIONI CONTRARIE OFFENSIVE

ROMA, 9 marzo – “Non è possibile avallare la proposta conclusiva del relatore Malan volta a respingere la richiesta dell’autorità giudiziaria relativamente alle intercettazioni che riguardano il senatore Armando Siri”.

Lo ha detto nella dichiarazione di voto del Movimento 5 Stelle la senatrice Grazia D’Angelo, vice presidente della Giunta per le Immunità del Senato.

“È difficilmente argomentabile sulla presunta mancanza del requisito della necessità – ha aggiunto – in quanto il gip aveva già effettuato un vaglio preliminare, riducendo l’ambito delle intercettazioni da sottoporre alla domanda di autorizzazione. Dopo una scrematura così ampia, nonostante le accuse e la rilevanza delle stesse, la conclusione che su alcune intercettazioni manchi il presupposto della necessità mi sembra offensiva nei confronti della ragionevolezza di quest’Aula. Giuridicamente e politicamente non possiamo che manifestare la più profonda contrarietà alle conclusioni della giunta.

Per le restanti intercettazioni la giunta ha sostenuto il diniego all’autorizzazione, presupponendo il mutamento di direzione dell’indagine. La giunta ha rinvenuto il “fumus mutationis” dopo le due telefonate del 15 maggio 2018. Non si comprende perché l’intercettazione del 17 maggio 2018 non possa rientrare, considerata la vicinanza temporale con le prime due, fra le intercettazioni casuali.

Infine – ha concluso la senatrice M5S – per tutte le altre intercettazioni, anche se si può ipotizzare la sopravvenuta conoscenza da parte degli inquirenti della natura di parlamentare di uno degli interlocutori, la richiesta della magistratura deve essere parimenti accolta, vista la gravità delle condotte contestate al senatore Siri, la cui conoscibilità non può essere ridotta dietro lo schema delle guarentigie parlamentari”.

