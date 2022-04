(AGENPARL) – sab 16 aprile 2022 Senato. Ciriani (FdI): su convegno Maletti da Pd polemica senza fondamento

“Intorno alla presentazione del libro “Memoriale. Non solo Piazza Fontana” il Pd sta montando una polemica senza alcun fondamento. Al gruppo di Fratelli d’Italia al Senato era stata chiesta soltanto la disponibilità a prenotare una sala che potesse ospitare la presentazione del libro. Si è trattato di un dibattito che non aveva alcuna natura apologetica, anche se il testo ruota attorno alla figura controversa del dirigente dei servizi segreti Gianadelio Maletti. Peraltro, il volume edito da una nota società editrice come Mursia e la stessa autrice, una ricercatrice della Fondazione Sturzo, non lasciano spazio a retropensieri. Così come il convegno stesso al quale tra gli altri, oltre ad un giornalista de La Stampa, ha partecipato una parlamentare del Pd, Flavia Piccoli Nardelli. Insomma, di costa stiamo parlando?”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani.

