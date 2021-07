(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 SEMPLIFICAZIONI, ZANETTIN (FI): OK DEPOSITO ATTI PENALI SE PORTALE NON FUNZIONA

“La Commissione Affari Costituzionali ha dato il via libera a due emendamenti a mia prima firma che consentono al difensore, laddove il portale informatico non funzioni, di depositare ‘singoli atti e documenti in formato analogico’. Il deposito dovrà essere autorizzato dal giudice tenuto conto del dichiarato malfunzionamento del portale informatico. Si tratta di una esigenza più volte manifestata dall’Avvocatura penale e che il Governo, con il fattivo impegno del Sottosegretario Sisto, ha tenuto in debita considerazione”. Così il deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia, Pierantonio Zanettin.

🔊 Listen to this