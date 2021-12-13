(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://customer18919.musvc3.net/e/r?q=KA%3dD7KBO_5rov_F2_Dwfq_NB_5rov_E7wdvR5.Az25H6G.yKz_Imyc_S2B_5rov_E7DJy.2ELA_Imyc_S2_Ndtl_Ys77G_5rov_F50W5SNRG_Imyc_Tw7y6_Dwfq_O09HOBq._Imyc_TzM0MBZH6Uer_Imyc_Tz9_5rov_F2_Dwfq_O7DJUCtV_Dwfq_NbA_Imyc_TzL3_Imyc_SRU0Y.QCnY7_Ndtl_YnYQIGZ_Dwfq_O7q_Imyc_Tz_Ndtl_Xs_KLtPmi%269%3dDYUWL%265%3d9Q6MyY.16F%26E6%3dYRcH%26C%3dMZ%261%3dUOWF%26F%3dMdHa2w7nUe%267%3d-VNWMTPfDY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)
“SEMPLICEMENTE VEG”, MARTEDÌ 14 DICEMBRE A MILANO CONFERENZA STAMPA CON L’ON. BRAMBILLA
[CANCELLA ISCRIZIONE](https://customer18919.musvc3.net/e/r?q=K7%3d8yK8I_wrkp_82_0qXq_J6_wrkp_77sXnR1.5r21BxG.uEr_IisU_Sx6_wrkp_777Ez.2AF3_IisU_Sx_HVth_SkZ_0qXq_JV_wrkp_85DK5NIR33L4g55_HVth_SiEFTD_IisU_Ts_HVth_RAO_0qXq_K4uM_0qXq_JVi_IisU_TvOuM8SfR4X_wrkp_85_0qXq_J6_wrkp_778Ox_S0VvMITAHG_VASQYxWL-Lt_IisU_TsLDR7NyOfcQn%26u%3dQCZIY%26i%3dDCI14K.DjK%261I%3dCWOU%26q%3dRL%26D%3d9TIS%26t%3dRPUEZQ%26J%3d7aRW2s1fCRKRAR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) | [UNSUBSCRIBE](https://customer18919.musvc3.net/e/r?q=K7%3d8yK8I_wrkp_82_0qXq_J6_wrkp_77sXnR1.5r21BxG.uEr_IisU_Sx6_wrkp_777Ez.2AF3_IisU_Sx_HVth_SkZ_0qXq_JV_wrkp_85DK5NIR33L4g55_HVth_SiEFTD_IisU_Ts_HVth_RAO_0qXq_K4uM_0qXq_JVi_IisU_TvOuM8SfR4X_wrkp_85_0qXq_J6_wrkp_778Ox_S0VvMITAHG_VASQYxWL-Lt_IisU_TsLDR7NyOfcQn%26u%3dQCZIY%26i%3dDCI14K.DjK%261I%3dCWOU%26q%3dRL%26D%3d9TIS%26t%3dRPUEZQ%26J%3d7aRW2s1fCRKRAR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)